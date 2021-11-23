廣告界傳奇人物：全球供應鏈危機至少持續到2023年

全球最大廣告公司之一的陽獅 (Publicis) 監事會主席 Maurice Levy 預計，全球供應鏈危機至少持續到 2023 年。

廣告界傳奇人物 Maurice Levy 近期表示：「不斷上升的通膨是供應鏈短缺的結果，還有一個事實是，全球正轉向綠色能源的世界，而把這種新能源提高到舊世界水平方面存在困難，這導致物價上漲，並對消費者購買力造成壓力。」

陽獅 (Publicis) 監事會主席 Maurice Levy (圖片：AFP)

全球經濟體都面臨著商品和勞動力短缺問題，而由於需求上升、極端天氣和低庫存，歐洲天然氣價格在最近幾個月飆升至歷史新高。

全世界正目睹通膨飆升，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，為 1990 年來最高水準。歐元區 10 月 CPI 較去年同期成長 4.1%，增幅高於市場預期，且再創 13 年新高。英國 10 月份 CPI 與去年同期相比已上漲 4.2%，超越經濟學家和英國央行預期的 3.9%。

美國總統拜登週一宣布提名現任聯準會 (Fed) 主席鮑爾續任下屆主席職務，並提名布蘭納德 (Lael Brainard) 為 Fed 副主席，鮑爾與布蘭納德週一皆表示將致力於防止高通膨加劇。

Levy 稱，目前的通膨和供應問題反映一個過渡時期，預測到 2023 年或 2024 年才會恢復正常，但他不贊成 Fed 目前升息是正確的做法。