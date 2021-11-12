〈美股盤後〉迪士尼拖累道瓊 AMD、Nvida領漲費半升近2%

週四 (11 日) 美國債市適逢退伍軍人節休市一日，金價接近 5 個月高位，比特幣徘徊在 65,000 美元附近，美元指數走強，迪士尼因財報不佳而股價受挫，道瓊收黑逾 150 點， AMD 和 Nvida 等半導體類股勁揚，引領費半收紅近 2%。

政經消息方面，美國民主黨鷹派正施壓美國總統拜登，要求政府採取措施，考慮釋放戰略儲備原油，不排除祭出石油出口禁令。

地緣政治局勢，美國總統拜登與中國國家主席習近平的視訊峰會傳出可能將於下週一 (15 日) 登場，拜登政府仍持續軟硬兼施政策，美中兩國週三達成強化氣候行動聯合宣言，週四拜登簽署《安全設備法》，該法要求聯邦通信委員會 (FCC) 不再審查或批准對國家安全構成不可接受風險設備的授權申請。

美國向歐盟發出警告，稱俄羅斯可能正考慮入侵烏克蘭，因為俄歐就移民和能源供應方面的總體緊張局勢加劇。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.51 億例，死亡數突破 507 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 73.8 億劑疫苗。

週四 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 158.71 點，或 0.44%，收 35,921.23 點。

那斯達克指數上漲 81.58 點，或 0.52%，收 15,704.28 點。

標普 500 指數上漲 2.56 點，或 0.06%，收 4,649.27 點。

費城半導體指數上漲 71.47 點，或 1.94%，收 3,764.49 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，材料、資訊科技和金融板塊領漲，公用事業、通訊服務和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.034%；Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.031%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.087%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.27%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.49%。

道瓊成分股互見漲跌。迪士尼 (DIS-US) 下跌 7.07%；Visa (V-US) 下跌 2.38%；Honeywell (HON-US) 下跌 1.95%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.75%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.98%。

費半成分股多回暖揚升。AMD (AMD-US) 上漲 4.39%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.16%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.45%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.33%；美光 (MU-US) 上漲 1.55%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.89%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.01%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.47%。

企業新聞

特斯拉勁敵、電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 在那斯達克上市第二日持續開出紅盤，收紅 22.10% 至每股 122.99 美元，市值來到約 1048 億美元，超越通用汽車。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，特斯拉 CEO 馬斯克本週已賣出價值約 50 億美元的特斯拉股票，特斯拉 (TSLA-US) 震盪收黑 0.42% 至每股 1,063.51 美元。

Nvidia 將於下週三公布最新財報，投行 Oppenheimer 和 Susquehanna 分析師紛紛看漲，理由是看好 Nvidia 仍是高性能遊戲領域的行業領導者，並在資料中心 / 人工智慧持續結構性增長領域處於理想位置。

先前遭中國政府大力整頓的滴滴出行傳出年底前將在應用商店重新推出叫車 APP 和其他應用 APP，屆時中國網路安全審查也將結束。滴滴 ADR (DIDI-US) 下跌 0.11% 至每股 8.96 美元。

今年為中國政府打壓中國科技巨頭的一年，儘管京東和阿里巴巴旗下天貓雙 11 購物節低調進行，但兩家公司皆創下不錯的銷售佳績。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 漲 2.37%、京東 ADR (DJ-US) 收黑 0.44%。

法國高等健康署 (HAS) 建議，年齡 30 歲以下民眾不要接種莫德納疫苗，因為該族群罹患心肌炎機率更高，莫德納週四表示，該公司旗下新冠疫苗在重症、住院和死亡的保護大於心肌炎的風險，而且突破性感染病例比輝瑞還少。莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.37%、輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.37%。

迪士尼 (DIS-US) 大跌 6.97% 至每股 162.11 美元。迪士尼週三盤後公布最新財報營收、EPS 均遜於華爾街預期，而且影音串流服務 Disney+ 新增訂閱用戶成長放緩。

華爾街分析

Clearbridge Investments 分析師 Jeff Schulze 表示，近期股市下滑是 10 月獲利了結的綜合結果，但也有一些人對 2022 年企業的利潤率和整體獲利表達擔憂。

Instinet 分析師 Frank Cappelleri 認為，從季節性的角度來看，週三的下跌恰逢其時，在過去的 20 年裡，11 月最疲軟的時間點發生在月中，到目前為止，損失是輕微的，這很可能是下一個看漲的開始。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主