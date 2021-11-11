鴻海砸鉅資結盟Lordstown拍板！將簽電動車代工協議

鴻海砸鉅資結盟Lordstown拍板！將簽電動車代工協議 (圖片：AFP)
鴻海砸鉅資結盟Lordstown拍板！將簽電動車代工協議 (圖片：AFP)

週三 (10 日) 美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 宣布，已與鴻海達成 Lordstown 俄亥俄州廠房「最終資產購買協議 (APA)」並建立合作夥伴關係。

Lordstown Motors 已同意以 2.3 億美元 (新台幣 64 億元)  的價格將俄亥俄州的 Lordstown 工廠出售給鴻海，但不包括電池模組和包裝線等特定資產。

兩家公司同意在 Lordstown 的生產和裝配廠共同開展 Lordstown Motors 的電動汽車項目，預計將於 2022 年 4 月 30 日前簽署一份代工製造協議，生產 Lordstown 的 Endurance 電動皮卡車款。

雙方還計畫達成一份合資協議，利用 MIH 開放平台為基礎，共同設計開發以全球市場為目標的商用電動汽車，雙方將有權在北美和國際上將這些新的電動汽車項目商業化。

鴻海同意在 11 月 18 日之前支付 1 億美元的頭期款，並在 2022 年 2 月 1 日和 2022 年 4 月 15 日之前支付 5000 萬美元，購買價格餘額將在交割日支付。

在此交易完成後，鴻海 (2317-TW) 將於交割日取得 Lordstown Motors 170 萬份普通股認股權，以每股 10.50 美元的價格收購 Lordstown Motors 普通股。

Lordstown Motors (RIDE-US) 週三收黑 2.28% 至每股 5.56 美元，盤後此消息傳出後，Lordstown Motors 盤後股價飆漲超過 13%。

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