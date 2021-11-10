拜登延長中國軍方企業投資禁令

拜登政府持續檢視美中政策之際，美國總統拜登週二 (9 日) 宣布，美國政府將持續川普時期出台的中國軍方關聯企業投資禁令。

拜登政府在該投資禁令到期前通知國會，並聯邦公告上刊登公告，宣布延長對涉軍中企的投資禁令一年。

美國總統拜登週二致函美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 指出：「中國正在越來越多地利用美國資本作為資源，並使其軍事、情報和其他安全設施得以發展和現代化，這持續促使中國直接威脅美國本土和海外部隊。」

該公告指出：「中國透過軍民融合迫使民營公司支持其軍事和情報活動，擴大了國家軍事工業複合體 (military-industrial complex) 的規模，這些公司雖然表面上仍然是私營和民用的，但卻直接支持中方的軍事、情報和安全機構，並幫助它們發展和現代化。」

拜登上任後仍維持對華鷹派政策，他在 6 月 3 日發布新的行政令以取代並修訂川普時期 2020 年 11 月簽署的第 13959 號行政令。

拜登要求建立一個長期且強化的框架，防止美國資本推助中國監控或侵犯人權的技術開發，還針對國防、相關物資或監控技術類產業，擴大涉軍中企貿易黑名單，即從川普時代的 48 家增至 59 家。

這項黑名單除了包括原有的華為、中國電信、中國移動、中國聯通、海康威視等企業，還把中航電測儀器股份有限公司、江西洪都航空工業集團更多中企納入。