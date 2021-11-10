富人稅是藉口？大賣空本尊爆馬斯克想賣股背後主因

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週二 (9 日) 推文暗示，特斯拉執行長想賣股套現不是擔心富人稅，而是為了償還個人債務。

美國拜登政府計畫向富人徵收未實現資本利得稅，不想繳稅的全球首富、特斯拉執行長馬斯克上週六 (6 日) 於推特發起投票，推特上詢問粉絲自己是否要出售 10% 特斯拉股票，結果共獲超過 350 萬票投票，有 58% 贊成。投票結束後，馬斯克還承諾遵守民意調查的結果，但未透露何持售出股票。

然而，美國避險基金 Scion Asset Management 執行長貝瑞週二推文暗示，富人稅只是藉口，而是馬斯克可能想出售部分持股來償還他的個人債務。

電影「大賣空」主角原型貝瑞看空特斯拉 (圖片：AFP)

貝瑞推文寫道：「關於 @elonmusk 需要出售什麼，因為 (拜登政府) 提案尚未實現的資本利得稅，或 #解決世界饑餓，或… 但有一個問題是，他以個人貸款的形式，以 8830 萬股股票作為貸款抵押，拿到免稅現金。」

貝瑞早前在今年 8 月發布一份美國證券交易委員會 (SEC) 文件的連結，該文件顯示，截至 6 月 30 日，馬斯克已抵押約 8800 萬股股票 (占其總股份的 36%)，作為個人貸款的抵押品。

投資者將密切關注特斯拉向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，以了解有關馬斯克的拋售動向。SEC 規定企業有四個工作日來報告重大事件。

值得一提的是，馬斯克弟弟金巴爾 (Kimbal Musk) 也是特斯拉的董事之一上週五出售其持有的 88,500 股票。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matthew Maley 表示，特斯拉股價下跌是正常、健康修正的狀態，對買超的自然反應。

Bright Trading 交易員 Dennis Dick 表示：「投機者預計他 (馬斯克) 將入場拋售，他們正試圖搶先一步拋售。」

貝瑞警告當前市場重現鬱金香狂熱 (圖片：貝瑞推特)

貝瑞警告當前市場重現鬱金香狂熱

貝瑞週二還上傳新的推特背景圖，他選擇比利時藝術家 Jan Brueghel the Younger 的作品《鬱金香狂熱的諷刺》，這幅畫將把鬱金香投機者描繪成上流社會中沒有頭腦的猴子，這些猴子稱重球莖、數錢、盤點、負債、爭吵，甚至為鮮花而死。

比利時藝術家 Jan Brueghel the Younger 的作品《鬱金香狂熱的諷刺》 (圖片：貝瑞推特)

貝瑞曾警告迷因股、加密熱潮，將成為崩潰之母，屆時將看到堪比國家規模級的損失。截至 6 月底，他掌舵的 Scion 基金還持有特斯拉和女股神伍德管理的旗艦基金方舟創新 ETF (ARKK) 的看跌期權。

市場人士稱，貝瑞似乎透過該圖向投資人警告當前迷因股、加密貨幣和特斯拉等市場狂熱。鑑於這種情況，他選擇的推特圖片表明他認為歷史正在重演。