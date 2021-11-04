〈美股盤後〉Fed正式啟動Taper 道瓊翻紅刷新高

週三 (3 日) Lyft 等財報提振，小非農數據報喜，美股早盤主指漲跌不一，隨著聯準會 (Fed) 宣布本月稍晚啟動縮減購債 (Taper) 計畫後，道瓊應聲黑翻紅，標普和那指漲幅擴大，特斯拉登新高，終場三大指數續寫新高紀錄，為連續第四個交易日收於創紀錄水平。

數據方面，美國 10 月「小非農」ADP 新增就業 57.1 萬，優於市場普遍預期，且創下 6 月以來最佳表現。

政經消息，聯準會結束為期兩天的利率會議，Fed 決定維持基準利率逼近於零，本月晚些時候啟動縮減購債 (Taper)，每月減幅規模達 150 億美元，並將視需要進行調整。

Fed 強調，投資者不應將 Taper 視為升息即將到來的訊號。Fed 主席鮑爾重申通膨暫時性言論，並拒絕對連任問題給予回應。

全球央行轉鷹之際，但歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德週三表示，有鑑於中期的通膨展望仍會受到控制，ECB 明年不太可能會升息。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.47 億例，死亡數突破 501 萬例。美國累計確診超過 4622 萬例，累計死亡數超過 74.9 萬。印度累計確診超過 3430 萬例，巴西累計確診 2182 萬例。

週三 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 104.95 點，或 0.29%，收 36,157.58 點。

那斯達克指數上漲 161.98 點，或 1.04%，收 15,811.58 點。

標普 500 指數上漲 29.92 點，或 0.65%，收 4,660.57 點。

費城半導體指數上漲 41.3 點，或 1.16%，收 3,590.2 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，包括能源、公用事業和工業板塊。非必需消費品、材料和必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.98%；Mata (原臉書) (FB-US) 漲 1.08%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.26%。

道瓊成分股漲多跌少。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.08%；Nike (NKE-US) 上漲 2.78%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.8%；麥當勞 (MCD-US) 漲 0.47%；可口可樂 (KO-US) 漲 0.34%。

費半成分股以 Lattice 和恩智浦表現最佳。Lattice (LSCC-US) 大漲 5.80%；恩智浦 (NXPI-US) 上漲 4.42%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.42%；AMD(AMD-US) 上漲 2.33%；艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 2.22%；應材 (AMAT-US) 上漲 1.12%。

台股 ADR 以台積電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.09%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.03%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 漲 0.98% 至每股 151.49 美元。外傳蘋果因技術問題取消明年推出搭載 OLED 螢幕的 iPad Air 的計畫，但類似的問題也將讓蘋果 MacBook Pro 導入 OLED 螢幕的計畫推遲至 2025 年以後。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.57% 至每股 1,213.79 美元，再度登上新高紀錄，摩根大通表示，特斯拉近期漲勢是由機構投資者的看漲期權引爆，而非散戶。

美國共乘平台 Lyft (LYFT-US) 暴漲 8.19% 至每股 49.03 美元。該公司財報獲利與營收超出華爾街預期，因司機和乘客人數的回歸復甦有助於提振業績。

動視暴雪週二宣布延後推出兩款遊戲《鬥陣特攻 2》和《暗黑破壞神 4》，即使該公司最新財報繳出不錯的成績，仍無法提振投資人信心，動視暴雪 (ATVI-US) 暴跌 14.06% 至每股 66.75 美元，創 2008 年 11 月最差單日表現。

經濟數據

美國 10 月 ADP 新增就業報 57.1 萬，預期 40 萬，前值自 56.8 萬下修至 52.3 萬

(圖片：Zerohedge)

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 報 58.7，預期 58.2，前值 58.2

美國 ISM 非製造業 PMI 報 66.7，預期 61.8，前值 61.9

美國 9 月工廠訂單月增率報 0.2%，預期 - 0.1%，前值 1.2%

華爾街分析

Fed 花了數月時間暗示將會縮減購債，這一舉動似乎減輕週三最新聲明帶來的痛苦。

B Riley-National 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「這次縮減購債可能是 Fed 政策史上溝通和宣傳的最好舉措。這與 2013 年的情況形成鮮明對比，當時投資者因 Fed 可能調整寬鬆貨幣政策，導致債市混亂的拋售並波及其他市場。」

儘管供應鏈中斷、缺工、高通膨、央行政策和新冠疫情風險持續存在，FactSet 數據顯示，迄今已發布財報的標普成份股企業中，有 80.9% 的企業獲利超出華爾街普遍預期。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「股市就像勁量兔一樣，持續飆升至新高，而且沒有疲倦的跡象，我們理解所有的擔憂，但最重要的是獲利持續優於預期，並有助於證明股市處於當前水平是合理的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主