中國移動能否上市 本周四揭曉

根據中國證監會官網顯示，中國最大行動通訊電信商中國移動 (941-HK) 將在周四 (4 日) 進行上市審查會議，一旦會中決議通過，中國移動將可以進行 IPO 路演，離 A 股掛牌只差最後一步。

這次中國移動回歸 A 股的上市案計劃募集人民幣 560 億元，如果中國移動順利上市，其募集金額將超過已上市的同業中國電信，並刷新近十年來 A 股 IPO 最大規模募資紀錄。

若從 2000 年開始計算，中國移動的募資金額則排名第五。根據 wind 資料顯示，從 2000 年至 2021 年 11 月 1 日，農業銀行以人民幣 685 億元的 IPO 募資金額排在第一，第二和第三分別是中國石油和中國神華，分別為人民幣 668 億元和人民幣 665 億元，第四則是建設銀行，金額為人民幣 580 億元。

由於中國移動屬中國央企，因此要通過上市審查外界認為沒有問題，而最大的考驗則是上市後市場給的估值水準。

中國移動個人業務的行動 ARPU(Average Revenue Per User Per Month) 正持續下降中，從 2018 年至 2020 年，移動 ARPU 值分別為人民幣 53.05 元、人民幣 49.1 元、人民幣 47.36 元。不過進入 5G 世代，今年上半年 ARPU 則有所回升，已來到人民幣 52.21 元。

而與同業中國電信相比，2020 年中國電信的 ARPU 值為人民幣 44.1 元，因此中國移動在估值上仍會優於中國電信。

根據數據顯示，中國電信於今年 8 月 20 日在上交所掛牌，發行價格為每股人民幣 4.53 元，截止 11 月 1 日收盤，中國電信的股價跌至每股人民幣 4.33 元。

