富時羅素考慮將富時中國A50擴編成A100

陸媒報導指出，富時羅素 CEO Arne Staal 表示該公司正在考慮調整其富時中國 A50 指數，包括擴大該指數的涵蓋範圍，有可能將現有的 50 家公司擴大到 100 家。

Staal 表示市場在變化，經濟在變化，指數也需要更新，以反映投資人今日所尋找投資機會的透明度。他希望該指數能夠盡可能保持相關性。

外界認為富時羅素尋求改變的原因似乎不止於此。因為在上個月，港交所 (388-HK) 推出香港第一檔 A 股期貨類型產品—「MSCI 中國 A50 互聯互通指數期貨」。而之前在中國離岸發展的 A 股指數期貨只有新交所的富時 A50 指數期貨。

根據資料顯示，MSCI 中國 A50 互聯互通指數是 MSCI 中國指數系列的最新產品，目的在追蹤全球產業分類標準 (GICS) 所涵蓋的能源、礦業、工業等 11 個產業中最大的 50 檔個股表現。每個產業至少兩檔，以全面反映中國的經濟狀況。

Staal 對此認為，港交所交易期貨合約所基於的 MSCI 中國 A50 指數的組成提供與富時非常不同的風險差異化產品。

對於富時中國 A50 指數打算擴大結構組成，晨星認為富時指數的調整將有助於更佳地調整和全面反映中國經濟。

花旗則指出，港交所的新產品，其交易量需要時間才能與新交所合約數量相匹配，所以短期內新的期貨產品對港交所獲利提振有限。但是從長遠來看，港交所在（中國境內股票）衍生品方面的地位似乎比新交所更具優勢。

