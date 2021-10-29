科技巨擘也難逃！供應鏈問題燒向蘋果、亞馬遜 投資人可要坐穩了

全球供應鏈「短缺」問題先是影響汽車業，再來波及工業，如今連大型科技公司也無法倖免於難，蘋果、亞馬遜都受到打擊，下一個將輪到零售業。巴隆周刊 (Barron’s) 報導，這代表各行各業在年末、甚至明年面臨的供應鏈挑戰正與日俱增。

蘋果和亞馬遜周四 (28 日) 公布的一季財報令市場大失所望。針對營收為何不如市場預期，蘋果執行長庫克的解釋是，供應鏈瓶頸導致會計年度第 4 季 (9/25 止) 的營收減損 60 億美元，亞馬遜財務長則說，為了替員工加薪和發獎金、以及解決供應鏈瓶頸，第 3 季 (9/30 止) 衍生的額外成本為 20 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 周四盤後股價分別重挫 3.7%、4.2%，市值合計蒸發逾 2000 億美元。

通膨升溫、物流延誤、營收流失，都讓投資人感到不安，但汽車業和工業類股的投資人，今年恐怕已經覺得習以為常，也已經付出代價。

汽車業今年受半導體短缺影響，產量暴減數百萬輛，通用 (GM-US) 日前公布第 3 季交車數減少 33%。工業大廠包括奇異 (GE)、Honeywell(HON-US)、開拓重工 (CAT-US) 都選擇漲價以因應成本增加。這四家公司過去三個月來平均下跌 3%，而標普 500(SPX) 上漲 4%。

製造業交期指數，指數超過 50 代表前置作業時間 (Lead Time) 拉長。圖片取自 Barron's

眾人以為大科技公司的供應鏈管理相對良好，但蘋果和亞馬遜的財報顯示情況並非如此。過去三個月來，那斯達克綜合指數上漲 5%，蘋果、亞馬遜分別漲 6% 和 16%。

下一個受害者：零售產業

零售產業將是下一個明顯的供應鏈問題受害者。零售業通常在美企財報季的尾聲公布營運表現，而他們競爭的場域和亞馬遜一樣，代表劫數難逃。

標普 500 的特殊零售業者，包括家得寶 (HD-US)、百思買 (BBY-US)、Ulta Beauty(ULTA-US)，過去三個月股價都漲逾 11%。該類股在本周二 (26 日) 漲至 52 周高點，接下來投資人可能要坐穩了。

不過巴隆周刊指出，企業財報凸顯的是供給問題，並非需求問題，後者才會導致經濟衰退。目前美國消費者仍願意買車，製造業訂單穩如泰山，美國民眾儲蓄增加，遠高於疫情爆發前的水準。