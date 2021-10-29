特斯拉勁敵Lucid周六正式交車！生產進度順利股價一度飆47%

被認為是特斯拉潛在勁敵的電動車新創 Lucid (LCID-US) 宣布，旗下首款要價 16.9 萬美元的高階電動車款將於本周六正式出貨，周四 (28 日) 該股一度大漲 47%，創上市以來高點。

Lucid 表示，本周六旗下 Air Dream Edition 將正式交車，將邀請預購車主前往加洲總部取車，不過該公司未透露有多少人受邀參加此次活動。

Lucid Dream Edition (圖: Lucid 官網)

這意味著 Lucid 交車進度正如期進行，先前亞利桑那州新廠開始生產電動車後，Lucid 曾預估 10 月下旬開始將開始交車。儘管該公司拒絕透露目前電動車產量，不過強調將持續提高產能。

消息傳出後，Lucid 股價一飛衝天，該股周四一度飆漲 47% 至每股 39.78 美元，觸及 SPAC 上市以來高點，終場上漲 31.3% ，收在每股 35.48 美元。

Lucid 表示，計劃高階車款 Air Dream Edition 將交付 520 輛 ，隨後低階電動車款將開始出貨。該公司預計 2022 年將生產 2 萬輛 Lucid Air 轎車，屆時將貢獻超過 22 億美元營收。

此外，Lucid 宣布該公司首季財報將於 11 月 15 日公布，並於同日召開電話財報會議。