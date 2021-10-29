〈財報〉「景氣金絲雀」卡特彼勒Q3獲利優 示警供應鏈挑戰仍在

「景氣金絲雀」卡特彼勒 (Caterpillar)(開拓重工) 周四 (28 日) 公布 2021 年第 3 季財報，強勁的設備需求帶動營收年增 25%，但仍略遜預期，獲利則表現優異，調整後 EPS 報 2.66 美元，優於市場預估。卡特彼勒看好強勁需求延續至明年，但也警告，供應鏈問題恐使該公司難以滿足客戶需求。

財報發布後，周三截稿前，卡特彼勒 (CAT-US) 盤中漲 3.4%，至 202.79 美元。

Q3 財報關鍵數據：(vs.Refinitiv 訪調分析師預期)

銷售額：124 億美元，年增 25%，略低於預期的 124.8 億美元

淨利：14.3 億美元，去年同期為 6.7 億美元

營業利益率：13.4%，去年同期為 10%

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：2.66 美元，去年同期為 1.52 美元，優於預期的 2.20 美元

銷售額按業務分拆：

建築工程部門：40.6 億美元，年增 30%

礦業資源部門：18.2 億美元，年增 32%

能源和運輸部門：41.6 億美元，年增 22%

除了建築需求強勁外，近月來，石油和大宗商品價格飆升，促使企業添購更多設備來擴大產能，也為卡特彼勒銷售額帶來提振。

作為卡特彼勒最大業務單位，工程機械部門銷售額年增 30%，至 40.6 億美元，能源與運輸部門年增 22%，至 41.6 億美元，礦業資源部門年增 32%，至 18.2 億美元。

卡特彼勒看好強勁的設備需求延續至 2022 年，然而，既使能透過漲價來轉嫁原物料與物流成本，供應鏈問題恐繼續干擾該公司滿足客戶需求的能力。

為了降低疫情和供應鏈問題帶來的成本壓力，卡特彼勒今年已兩度調漲設備價格。卡特彼勒財務長 Andrew Bonfield 表示，Q3 是供應鏈問題開始帶來的影響的第 1 個季度，考慮到短期內恐怕無法解決這項問題，公司正在審視進一步漲價的可能性。

雖然北美、歐洲、中東以及亞洲多數地區需求仍強，Bonfield 預計，Q4 調整後營業利益率將低於 Q3，中國銷售額也將出現下滑。