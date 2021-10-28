調查：央行縮減刺激政策和供應鏈中斷 將是明年全球經濟最大風險

根據《路透》對全球 500 多名經濟學家的調查顯示，各國央行太快削減刺激政策措施，以及供應鏈進一步中斷，將會是明年全球經濟面臨的最大風險。

隨著近期全球通膨持續上升，許多經濟學家上調了通膨預期，不過，調查中受訪者仍普遍支持多國央行行長的觀點，認為全球經濟成長可能已觸頂，近期通膨飆升將會是暫時性的。

然而，令人擔憂的是，在長期處於低利率和貨幣寬鬆政策後，央行行長正感受到壓力，可能被迫對當前通膨飆升做出反應。

調查中預估，25 國央行中，有大約 13 家央行將在明年年底前至少升息一次。目前包含紐西蘭、俄羅斯和巴西的央行都已經升息。另外，英國、加拿大的央行預計將在明年升息，歐洲央行則預計將在 2024 年升息。

調查中顯示，約有四分之一的受訪經濟學家認為，央行太快縮減刺激措施，是全球經濟面臨的最大下行風險之一。另有四分之一的經濟學家認為，新冠肺炎疫情期間出現更多的供應鏈中斷或突發事件，將會是經濟面臨的最大風險。

荷蘭合作銀行全球經濟和市場研究主管 Jan Lambregts 表示，在談到超寬鬆的貨幣政策時，許多主要國家央行如今都在謹慎地考慮要走向退出，但是原因卻不是因為經濟的強勁復甦。

Lambregts 說道，事實上，明年全球經濟成長預計將從今年的 5.9% 放緩至 4.5%。此預測低國際貨幣基金組織 4.9% 的預估。調查中也預計，到 2023 年，全球經濟成長將進一步放緩至 3.5%。