〈美股盤後〉Fed會議紀要暗示Taper時程表 道瓊近乎持平

週三 (13 日) 華爾街消化摩根大通等財報、聯準會 9 月會議紀要暗示縮減購債 (Taper) 時程表，以及通膨數據居高不下等消息，10 年期美債殖利率跌破 1.55%，科技股走揚，金融、能源板塊表現疲弱，道瓊近乎持平，那指漲逾 0.7%。

經濟數據方面，美國勞工部週三公布數據顯示，9 月消費者物價指數 (CPI) 略高於市場預期，主因是燃油和天然氣服務價格飆升，這將考驗聯準會 (Fed) 對美國通膨只是暫時性的論點。

政經消息方面，週三聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要顯示，與會者指出，如果在下次 (11 月) 利率會議上決定開始縮減購債 (Taper)，可能會從 11 月中旬或 12 月中旬開始啟動 Taper。

Fed 可能會從每個月減少 100 億美元公債和 50 億美元抵押擔保證券 (MBS) 開始，並將在明年年中或稍晚左右結束，這是 Fed 首次在會議紀要中提到明確的 Taper 時程表。

全球供應鏈瓶頸可能年底購物季陷入大混亂，美國總統拜登週三召集來自港口、工會和企業高層人員，討論如何迅速解決貨物積壓問題，包括解決 50 萬個貨櫃在洛杉磯、長堤港等待卸貨的問題。拜登宣布，洛杉磯港將加入長堤港提供 24 小時全天候運作，以紓解貨櫃堆積如山的狀況。

歐洲正陷入天然氣短缺危機，俄羅斯總統普丁週三表示，俄羅斯沒有將其石油和天然氣資源用作對付歐洲的武器。他還罕見指出，隨著對所有能源商品的需求增長，油價很有可能達到每桶 100 美元。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.39 億例，死亡數突破 487 萬例。美國累計確診超過 4463 萬例，累計死亡數超過 71.8 萬。印度累計確診超過 3400 萬例，巴西累計確診 2159 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 週三表示，由 26 名專家組成新的「新病原起源科學諮詢小組」(SAGO) 將重啟陷入停滯的 COVID-19 疫情溯源調查，而該小組可能是尋找新冠病毒起源的最後機會，呼籲中國與之合作。

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 0.53 點，或 0.0015%，收 34,377.81 點。

那斯達克指數上漲 105.71 點，或 0.73%，收 14,571.63 點。

標普 500 指數上漲 13.15 點，或 0.3%，收 4,363.8 點。

費城半導體指數上漲 14.6 點，或 0.46%，收 3,192.8 點。

標普 11 大板塊僅金融、能源板塊收黑，公用事業、材料和非必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多走揚。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.42%；臉書 (FB-US) 上漲 0.24%；Alphabet (GOOGL-US) 持平；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.14%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.17%。

道瓊成分股漲跌互見。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.54%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.64%； 陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.44%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.94%； Nike (NKE-US) 上漲 1.92 %。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.17%；AMD (AMD-US) 上漲 3.92%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.14%；美光 (MU-US) 下跌 0.51%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.70%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.30%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.71%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.15%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.28%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.42% 至每股 140.91 美元。摩根士丹利分析師研判，蘋果新 iPhone 減產不足擔憂，蘋果比其他手機廠商能更好地應對晶片短缺問題，建議投資者逢低買入。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.96% 至每股 159.20 美元。美國國家衛生研究院 (NIH) 數據顯示，接種過嬌生疫苗者，第二劑選擇莫德納、BNT 疫苗等 mRNA 疫苗，將產生更強的中和抗體反應。

摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.64% 至每股 161.00 美元。受益於全球併購活動熱絡，摩根大通第三季獲利優於預期，淨利增至 117 億美元，每股純益達 3.74 美元。

達美航空 (DAL-US) 大跌 5.76% 至每股 5.76% 美元。儘管達美航空最新財報獲利優於預期，但其執行長 Ed Bastian 警告，因燃料成本上漲可能會在 2021 年末對公司盈利造成壓力，此消息連帶拖累其他航空類股。

經濟數據

美國 9 月 CPI 年增率報 5.4％，預期 5.3%，前值 5.3%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 4.0％，預期 4.1%，前值 4.0%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.2％，預期 0.2%，前值 0.1%

綠：核心 CPI 月增率，藍：核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 點評，通膨壓力大多是暫時的，但這並不能阻止其抑制經濟活動，週三 CPI 數據顯示，食品價格通膨和住房通膨走高，表明消費者面臨的壓力越來越大。

Quadratic Capital Management 創始人 Nancy Davis 表示，CPI 仍居高不下，表明通膨並不像許多投資者此前預期那樣短暫。由於勞動力短缺、供應鏈中斷和價格迅速上漲推動了整體通膨。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主