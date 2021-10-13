圓規來襲！中國鹽田港暫時關閉 港外船隻排隊創8月底來新高

週二 (12 日) 輕颱圓規 (Kompasu) 逼近中國南部沿海地區，深圳鹽田港宣布暫時關閉，暫停貨櫃裝卸工作，這讓港外等候入港的貨櫃船創新高，加劇全球供應鏈的緊張狀態。

中國深圳鹽田港持續陷入塞港危機，根據彭博船舶追蹤數據顯示，鹽田港目前至少有 67 艘船隻在鹽田港外排隊，為 8 月 26 日以來的最高。

鹽田港目前至少有 67 艘船隻在鹽田港外排隊 (圖片：彭博)

彭博行業研究分析師 Steven Lam 指出，圓規是過去幾天影響中國南部的第二個熱帶氣旋，上週末獅子山 (Lionrock) 帶來香港帶來洪水之災，而根據目前的軌道和強度預測，圓規造成的損害可能更嚴重。

深圳鹽田港為全球第四大、中國第三大港口，去年貨物吞吐量超過 1,330 萬個 20 呎標準貨櫃，今年 5 月下旬，鹽田港因港口作業人員新冠確診，當局下令關閉部份碼頭超過一周，造成全球物流大亂，塞港連鎖效應亦導致航運費用飆升。

颱風攪局，中國深圳鹽田港持續陷入塞港危機 (圖片：AFP)

分析人士表示，現在是美國進口商為聖誕節購物建庫存的關鍵時期，如今鹽田港的情況顯示供應鏈中斷將持續到假期，但好消息是，航運費用已在 10 月初見頂。

航運危機仍受到各地疫情、缺櫃、缺工、中國限電引起的工廠停工等相關挑戰，如今在假日旺季到來前，天氣也成為打擾供應鏈的關鍵因素。

今年 7 月颱風煙花撲向中國浙江，上海港、寧波港等碼頭暫停貨櫃空箱進提等碼頭相關作業。上月受到颱風燦都影響，中國上海港和寧波舟山港再度宣布暫停碼頭相關作業。

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