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通膨危機重重！股神巴菲特、理財專家教你如何化險為夷

通膨危機重重！股神巴菲特、理財專家教你如何化險為夷 (圖片：AFP)
通膨危機重重！股神巴菲特、理財專家教你如何化險為夷 (圖片：AFP)

國際貨幣基金組織 (IMF) 週二 (12 日) 呼籲聯準會等各國央行應準備迅速採取行動，嚴防通膨失控，同時，亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)  也唱出了反調，直言高通膨不應再被視為「暫時的」，美國通膨飆升持續的時間將比 Fed 的預期還要久。

紐約大學經濟學教授暨有「末日博士」之稱的魯比尼 (Nouriel Roubini) 近期警告，美國面臨通膨加劇的危機，最終可能導致債市、信貸和股票市場崩盤。

但究竟投資人如何在通膨危機中避免踩雷？美國知名理財專家歐曼 (Suze Orman) 以「每天喝一杯咖啡，退休金少 3000 萬？」而聲名大噪。她認為，投資人應持續投資股票，以對沖成本上升的風險。

美國知名理財專家歐曼認為投資人應持續投資股票 (圖片：AFP)
美國知名理財專家歐曼認為投資人應持續投資股票 (圖片：AFP)

理財網「我教你變成有錢人」（iwillteachyoutoberich.com）創辦人 Ramit Sethi 認為，投資是唯一最有效的致富方式，當你只把錢存在銀行而不做任何其他事情時，通膨對個人來說就可能是有害的。

股神巴菲特在過去十年裡分享給散戶的抗通膨策略如下：

2015 年股神巴菲特在旗下波克夏海瑟威年度股東大會上提到，通膨時期，最好的企業是那些你買一次就不必繼續進行資本投資的企業。同時，你應該避免任何需要大量資本投資的企業。他強調，在通膨時期，房地產是不錯的標的，投資人可以一次性購買，然後也會升值。

股神指出，防範通膨的第一件最好的事情就是「投資自己和提升自身技能」 (圖片：AFP)
股神指出，防範通膨的第一件最好的事情就是「投資自己和提升自身技能」 (圖片：AFP)

在 2009 年的一次股東大會上，股神指出，防範通膨的第一件最好的事情就是「投資自己和提升自身技能」，他說：「如果你是最好的老師、最好的外科醫生、最好的律師，無論貨幣價值如何，你都能在國家經濟大餅中分到一塊。再來是，如果真正認識和了解一家優秀企業，那麼投資這家企業也會最終是一個好的選擇。」

在 1981 年致股東的一封信中，巴菲特提到，能夠承受通膨環境的公司具備兩種特點：一是因為剛性需求，企業可以輕易抬高價格；另一種是可不斷產生現金流的企業。

或許許多散戶能從巴菲特中學到最好的一點抗通膨投資方式是，不管是否處於通膨時期，都不要試圖挑選個股，應投資「低成本指數型基金」並持續持有

2021 年巴菲特在股東大會上再度提到：「一般人不可能選個股投資，建議散戶投資標普 500 指數基金。」

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