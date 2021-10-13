通膨危機重重！股神巴菲特、理財專家教你如何化險為夷

國際貨幣基金組織 (IMF) 週二 (12 日) 呼籲聯準會等各國央行應準備迅速採取行動，嚴防通膨失控，同時，亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也唱出了反調，直言高通膨不應再被視為「暫時的」，美國通膨飆升持續的時間將比 Fed 的預期還要久。

紐約大學經濟學教授暨有「末日博士」之稱的魯比尼 (Nouriel Roubini) 近期警告，美國面臨通膨加劇的危機，最終可能導致債市、信貸和股票市場崩盤。

但究竟投資人如何在通膨危機中避免踩雷？美國知名理財專家歐曼 (Suze Orman) 以「每天喝一杯咖啡，退休金少 3000 萬？」而聲名大噪。她認為，投資人應持續投資股票，以對沖成本上升的風險。

美國知名理財專家歐曼認為投資人應持續投資股票 (圖片：AFP)

理財網「我教你變成有錢人」（iwillteachyoutoberich.com）創辦人 Ramit Sethi 認為，投資是唯一最有效的致富方式，當你只把錢存在銀行而不做任何其他事情時，通膨對個人來說就可能是有害的。

股神巴菲特在過去十年裡分享給散戶的抗通膨策略如下：

2015 年股神巴菲特在旗下波克夏海瑟威年度股東大會上提到，通膨時期，最好的企業是那些你買一次就不必繼續進行資本投資的企業。同時，你應該避免任何需要大量資本投資的企業。他強調，在通膨時期，房地產是不錯的標的，投資人可以一次性購買，然後也會升值。

股神指出，防範通膨的第一件最好的事情就是「投資自己和提升自身技能」 (圖片：AFP)

在 2009 年的一次股東大會上，股神指出，防範通膨的第一件最好的事情就是「投資自己和提升自身技能」，他說：「如果你是最好的老師、最好的外科醫生、最好的律師，無論貨幣價值如何，你都能在國家經濟大餅中分到一塊。再來是，如果真正認識和了解一家優秀企業，那麼投資這家企業也會最終是一個好的選擇。」

在 1981 年致股東的一封信中，巴菲特提到，能夠承受通膨環境的公司具備兩種特點：一是因為剛性需求，企業可以輕易抬高價格；另一種是可不斷產生現金流的企業。

或許許多散戶能從巴菲特中學到最好的一點抗通膨投資方式是，不管是否處於通膨時期，都不要試圖挑選個股，應投資「低成本指數型基金」並持續持有。

2021 年巴菲特在股東大會上再度提到：「一般人不可能選個股投資，建議散戶投資標普 500 指數基金。」