本週操盤筆記：蘋果新品發表會、中國新能源車大會、OPEC+原油展望報告

本週重點國際財經大事包括：蘋果新品發表會、中國第三屆世界新能源車大會、OPEC+ 公布每月原油展望，其中市場最為關注蘋果新品發表會。

本週操盤筆記 (0913-0917)：

1. 蘋果新品發表會：

週三 (15 日) 蘋果 (AAPL-US) 將召開秋季新品發表會，市場預期，蘋果將發布新一代 iPhone 13 旗艦機、Apple Watch S7、AirPods 等三項新品。

其中，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 預計將有 128GB、256GB、512GB，以及新的 1TB 大容量可供消費者作選擇購買。

2. 中國第三屆世界新能源車大會：

中國將於週三 (15 日) 至週五 (17 日) 召開第三屆世界新能源汽車大會，本次大會有 3 大主題，分別為 (1) 碳中和願景下的新能源汽車全面市場化戰略、(2) 碳中和願景下的新能源汽車與能源協同發展、(3) 智惠聯網賦能新能源汽車發展。

3.OPEC+ 公布每月原油展望：

週一 (13 日) OPEC+ 將公布每月原油市場展望報告，市場預期，OPEC+ 可能會下調對 2022 年原油需求增長之預期，主因 Delta 疫情使原油需求復甦的速度受到拖累。

4. 美國 8 月 CPI 通膨率：

週二 (14 日) 美國將公布 8 月 CPI 通膨數據，市場預期，美國 8 月 CPI 年增率將落在 5.3%、核心 CPI 年增率則估計落在 4.3%，通膨壓力仍是居高不下。

而面對高通膨問題，聯準會 (Fed) 目前論調仍是認為高通膨僅是短期現象，認為隨著時序進入去年下半年的高基期，美國高通膨問題將可望放緩。