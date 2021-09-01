日央行副總裁談金融政策：不會因美國緊縮而做出調整

日本央行 (Bank of Japan) 副總裁若田部昌澄週三 (1 日) 表示，日本央行的金融政策不會隨著美國的金融緊縮而做出調整。

若田部昌澄 1 日以線上方式，在日本廣島縣金融經濟懇談會上做出上述表示。他提到，就算美國的通膨率超過 2% 目標、且通膨率的平均目標也得以實現，也還是主張「就算進入金融緊縮局面，日本央行也不會以這個理由來進行金融政策的調整。」

他表示，日本央行的目標「向來就是穩定的達成 2% 的物價安定目標。」

美國的通膨正朝著高水準的方向走，聯準會主席鮑爾上 (8) 月 27 日也在在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行總裁年會發表演說表示，聯準會將於今年底前開始縮減購債規模。他在當時也提到並不急著展開升息，然而市場也聚焦在美國今後的金融緊縮步調。

日本的核心 CPI 仍持續處在負數水準，而國際商品行情則因為全球需求回溫等因素之下、正不斷的上揚當中。

若田部昌澄也強調日本央行並非只看著核心 CPI 數據來進行金融政策的相關決斷，他提到「只要日本國內需求沒有持續擴大，就不會光是因為成本推動 (Cost-Push) 因素而出現持續性的通膨。」基於當前的核心 CPI 動向，「最重要的是，不要過早在寬鬆的金融環境來進行緊縮。」

若田部昌澄也提到在疫情衝擊下，日本的經濟復甦「在疫苗接種等的進展之下，脫離個人消費低迷、比起其他問題都更為重要。」而外出限制、還有因為給付金等款項支付而向上增加的家庭閒置資金動向，也「掌握了極重要的關鍵。」

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