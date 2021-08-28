鮑爾解讀通膨只是暫時性 美前財長桑默斯：他誤判情勢

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (27 日) 在央行年會演說中表示年底前將縮減購債，但不急於升息，並重申通膨將隨時間過去降溫，對此美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 不以為然，表示鮑爾對通膨情勢「平靜」的描述誤判背後風險。

桑默斯接受彭博訪問，肯定鮑爾朝開始縮減購債邁進，但有些說法不太正確，「他整場演說的立足點站在通膨平靜的那一端，雖然事情沒有什麼絕對，但我認為通膨風險比主席承認的大。」

在傑克森霍爾央行年會的演說中，鮑爾重申通膨可能是過度現象，並且強調通膨仍面臨過去十年來存在的下滑壓力，因此將在疫情結束後降溫。

桑默斯近幾個月不斷強調通膨居高不下並帶來風險，他認為受到疫情的影響，就業市場和物價壓力之間的關係可能出現長期改變。

事實上，Fed 在 7 月決策會議中也就通膨情勢展開辯論，會議紀錄顯示，「好幾名」官員認為疫情前的就業市場狀態「或許無法被當成」評估充分就業目標是否實現的「正確指標」。

桑默斯說，鮑爾雖然提到職缺數量和停止求職的人數都處於歷史高點，卻對這些數據背後的意義平淡解讀。桑默斯本人認為，這些數據代表隨著時間過去，「工資將會出現更大幅、更快速上漲」。

他表示，疫情爆發後，企業開始重新思考商業模式，人們也省思生活和生命，這是正在進行的結構性改變，而他推測，這可能代表美國無法回到疫情前失業率低於 4% 且通膨溫和的情況。

桑默斯說，這些結構性改變可能造成失業率上升大幅上升，但經濟仍承受得住，而通膨不至於過熱。他擔心，大家可能在解讀通膨情勢犯下「某種典範錯誤」。

他還說，鮑爾演說中對房價隻字未提，但美國房價正在飛漲。

桑默斯重申先前觀點，即 Fed 持續透過量化寬鬆 (QE) 向市場挹注大量流動性會帶來有毒的副作用，Fed 早在不久前就應該開始啟動 QE 退場，現在鮑爾終於朝秋季縮表邁進一步，仍是令人樂見的事。

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