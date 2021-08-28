鮑爾談話為市場注入強心針 華爾街估明年要升息有難度

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周五 (27 日) 釋出縮減購債 (Taper) 的最新資訊，華爾街認為，這透露超寬鬆的貨幣政策可能會再多支持風險資產一段期間，並讓近期忐忑不安的投資人感到安心。

鮑爾在全球央行年會上表示，美國經濟持續復甦，經濟持續朝縮減購債的目標取得進展，若順利可能在年底前實施，但目前距離升息還很遙遠。

Schwab 金融研究中心首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示，聯準會的論調意味著寬鬆的貨幣政策可能還有望持續一年，這將有利於風險資產。

鮑爾演說激勵周五美股大漲，標普 500 指數創下歷史新高，而由於缺乏縮減購債時間點新消息，美債殖利率和美元雙雙走低。

Jones 認為，接下來焦點在於 9 月 3 日將公布的 8 月非農就業報告，若數據表現佳，聯準會可能最快會在 9 月 20 日到 21 日的決策會議上宣布縮減購債，若低於預期，則可能會將延到 12 月份。

Jones 表示，除非出現一些突發狀況，否則股市、高收益債、投資級債表現都有望繼續走高，且我們也沒有從 Fed 那邊聽到退場程度足以改變這個趨勢的消息。

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，儘管鮑爾的每一句話都會被市場仔細解讀，從中尋找縮減購債的額外線索，但總體而言，原先市場可能對縮減購債的影響過於焦慮。

道富證券利率策略師 Gennadiy Goldberg 認為，鮑爾對債市的看法是維持現狀、關注數據，因此未來一兩個月的數據將決定聯準會的行動。

Cornerstone Macro 全球政策主管 Roberto Perli 表示，鮑爾認為通膨為暫時性現象的論述，使明年聯準會要升息有很大的難度。

要達到 Fed 升息門檻有三階段：勞動力市場符合充分就業的評估；通膨上升到 2%；通膨將在一段時間內適度超過 2%。雖然第二個條件達到，但鮑爾案是另外兩個還沒達標。

鮑爾周五說：「充分就業還有大部分失地要要收付，而時間會告訴我們，通膨是否達到持續保持在 2% 的水準。」

美銀分析師表示，美債殖利率曲線中 5-7 年期的殖利率周五反彈，意味著市場解讀鮑爾言論後，認為聯準會要達到升息門檻將持續面臨挑戰。