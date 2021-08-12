流動性指標敲響美股警鐘！Fed還沒縮減購債 馬歇爾K值先轉負

在聯準會 (Fed) 開始計劃逐步減少資產購買前夕，十年來曾兩次預示美股將出現超過 15% 修正的金融流動性指標正敲響警鐘，暗示流動性正在下滑。

在充沛資金支撐下，從比特幣到迷因股等許多領域反彈，如今流動性指標敲醒警鐘，考驗金融市場。

馬歇爾 K 值 (Marshallian K)，即美國貨幣供給 (M2) 與 GDP 成長率的差距，可用來衡量金融市場的流動性。該數值是 2018 年以來首次轉為負值，意味著 GDP 成長超過 M2 貨幣供給量。

馬歇爾 K 值下滑來自不斷擴大的經濟，並正在迅速耗盡美國的可用資金。Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 表示，復甦的經濟現在正吸收原先駐足在股市的現金。

自 2008 年金融海嘯爆發、全球央行強力救市後，馬歇爾 K 值便出現特別規律。2010 年，該指數跌破零點，當時標普 500 指數經歷 16% 的修正，2018 年出現類似現象，標普 500 指數下跌近 19.8%。

馬歇爾 K 值與 S&P500 走勢變化圖 (圖: Bloomberg)

不過，瑞銀 (UBS) 研究認為，若聯準會取消每年 1.4 兆美元的量化寬鬆，標普 500 指數可能只會下跌 3%。2013 年聯準會宣布減少購債後，10 年期美國國債殖利率一度飛漲，標普 500 指數自當年 5 月高點回檔近 6%，但隨後幾周全面反彈，最終全年上漲 30%。

Miller Tabak + 首席市場策略師 Matt Maley 則認為，美股的本益比已經和當年差距甚遠，當時本益比是 15 倍，現在是 22 倍，因此這次市場很難忽視此問題。

目前，馬歇爾 K 值暗示的流動性問題對市場影響不大，但 Ramsey 警告投資人千萬別因此鬆懈，儘管大盤持續走強，但參與新一輪上漲的股票卻越來越少，這可能與流動性下降有關，大量現金流動的日子可能已一去不復返。

馬歇爾 K 值的下跌速度比過去都還快，第二季 M2 貨幣年增率 12.7%，低於 16.7% GDP 成長率，而過去四個季度流動性都處於過剩狀態，資金過剩的差距一直保持在 20 個百分點以上。

Ramsey 說：「馬歇爾 K 值現在不僅顯示流動性在惡化，實際上甚至已經萎縮，而且這發生在股市估值處於高點的情況下。若聯準會明年能夠在不引發流動性繼續下降的情況下縮減量化寬鬆 (QE)，那市場將真正取得非凡的成績，但我更願意根據現階段可能的情況進行投資。」

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