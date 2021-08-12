國王的新衣脫了！小摩：GE不再移轉應收帳款 獲利能力恐見光死

摩根大通分析師、奇異 (GE-US) 長期空頭 Stephen Tusa 週三 (11 日) 在報告中回顧 GE 第二季財報，並重申 GE 仍有複雜性和現金流的問題。

GE (GE-US) 7 月 27 日公布，第二季調整後每股獲利 40 美分，並將 2021 年工業營運的自由現金流預估自先前的 35 億美元上調至 43 億美元中點。投資者當日反應積極，推漲 GE 股價 1.2%，輕鬆超越當日走跌 0.5% 的 S&P 500 和下滑 0.2% 的道指。

華爾街分析師讚揚其自由現金流預估。RBC 分析師 Deane Dray 表示，GE 的亮點就是正在改善的自由現金流，該公司在執行長 Larry Culp 的領導下已走上正軌。Melius 分析師 Scott Davis 則稱 GE 上修預期是「顯著且關鍵的正面因素」。上述兩位分析師都給予 GE 股票「買進」評級。

Tusa 則給予「續抱」建議，但目標價僅有每股 40 美元，約較現行股價低了 60% 以上。他的舊目標價為 5 美元，但沒有發生任何改變。GE 最近完成了 1:8 的反向股票分割，

Tusa 對 GE 近期現金流產生和指導有不同的看法。他寫道，「在反映企業的現金獲利能力時，GE 的結構仍然脫離現實且反映落後。」

他所指的結構是 GE 用以報告工業運營的自由現金流之方式。多年來 GE 一直在出售其應收帳款，即應收帳款承購業務 (factoring)，其中一些應收帳款由該公司財務部門 GE Capital 所買下，作為套利融資成本的一種方式，但在 Culp 的領導下，一切將結束。

然而，這對現金流的報告方式有很大影響。第二季 GE 公布調整後工業自由現金流為 3.88 億美元，但未經調整的數字為負 20 億美元，主要是因為不再有應收帳款承購業務，導致流失了 27 億美元。現在工業營運單位必須自行負責收取應收帳款，不能再轉移到 GE Capital 或其他組織。

這一切資訊都被披露， GE 宣布將從 2021 年 4 月 1 日起停止其應收帳款承購業務，意味著到 2022 年第一季之前的年度相比都必須經過調整。

最終，Tusa 似乎認為，一旦所有調整完成，投資者將對新的 GE 獲利能力不感興趣。

然而，華爾街同業似乎不認同，他們反而對 GE 看法樂觀許多。65% 追蹤 GE 的分析師給予該股「買進」評級，較 S&P 成分股擁有的平均買進評級比率 55% 還高。分析師對 GE 的平均目標價為每股 122 美元，是 Tusa 目標價的 3 倍以上。

Tusa 在 2016 年給予 GE「賣出」評級後，就再也沒給過「買進」評級。

GE 週三下跌 0.04%，收 106.04 美元。