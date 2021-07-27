華爾街長期多頭：近期美股處於拐點 恐見5-8%修正

即使是長期看漲的華爾街多頭，對美股短期走勢，也不敢太過樂觀。

Federated Hermes 首席股票市場策略師 Phil Orlando 周一 (26 日) 表示，股市正處於一個關鍵的拐點，將面臨一段艱難的時期，可能會出現 5-8% 的修正。

Orlando 提出的主要風險，是高於預期的通膨和新冠 Delta 變種病毒的傳播，此外，他還擔心圍繞貨幣和財政政策的不確定性。

Orlando 指出，美股目前正步入一個歷史性的季節性動盪期，而且這些風險事件，正在同時發生，本周末還將面臨債務上限問題。

管理著 6250 億美元資產的 Orlando 表示，投資者很快就會聽到警鐘。他警告，股市表現令人難以置信地好，比一年前 3 月的疫情低點，已經大漲一倍，這使得估值存在泡沫。

他預期，標普 500 指數在未來 2-3 個月，將出現 5% 至 8% 的回調。

標普 500 指數今年以來已經上漲 18%，至 4422 點，Orlando 預期的年底目標價為 4500 點。

Orlando 認為，潛在的經濟和市場基本面非常強勁，他會利用修正作為買入機會。他最看好的類別是國內大型價值股，重點是金融股、能源股和非必需消費品股。