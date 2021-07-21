專家：若疫情持續+財報不如預期 股市恐面臨10%修正

在 Delta 變種病毒迅速蔓延的情況下，市場對於疫情的憂慮加劇，美股在週一暴跌。有專家指出，儘管美股在週二有所回升，但如果疫情不確定性持續，並且企業財報不如預期的話，美股恐將面臨 10% 或更多的修正。

顧問公司 Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 在給客戶的一份研究報告中警告，如果出現新的負面消息，如今的市場很容易出現更大的回調，而所謂的負面消息，可能就是令人失望的公司財報。

他認為，如果企業財報中顯示利潤率下滑，或是整體經濟活動下降，像是 6 月下旬疫情再度升溫導致商業活動下降，再加上其他問題，像是過高的估值、過於自滿的投資人、夏季低迷的交易等，將會導致 10% 或是以上的修正。

追踪聯邦快遞 (FDX-US) 等經濟敏感公司的道瓊運輸指數 (DJT)，在週一下跌後已經較高點下跌了 10%，當日唯一的贏家是居概念股，像是健身器材業者 Peloton (PTON-US) 上漲 8%，電商 Etsy (ETSY-US) 上漲 3.5%。

Essaye 表示，目前的市場很容易受到消息所影響，尤其是那些導致週一大跌的延續性消息。不過，他仍然將市場下跌視為買入機會，主因是低利率和疫苗接種持續。

不過，也有專家更為謹慎，偏向先觀察走勢而非視作買點，理由是疫情仍遠遠未結束。加拿大皇家銀行美國股票策略主管 Lori Calvasina 表示：「這並不是說經濟沒有復甦，但週一的拋售提醒了大家疫情確實注入了不確定性。事情不會一帆風順，會出現不平衡或顛簸，這不是一個可以吸收壞消息的市場。」