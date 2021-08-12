拜登：相信Fed會在必要時平抑物價 留意汽油漲價和塞港問題

美國總統拜登周三 (11 日) 表示，各部會正在設法舒緩供應鏈瓶頸，避免危及經濟復甦，他也尊重聯準會 (Fed) 獨立性，相信 Fed 會在必要時採取行動平抑物價。

美國勞工部周三公布，7 月消費者物價指數 (CPI) 持續上漲，但和前月相比的漲幅趨於和緩，顯示通膨升溫有觸頂的跡象。然而 7 月美國物價年增率仍保持在 13 年高點，從住宅到汽油，多種商品都因為缺料或缺工而漲價。

拜登說：「目前我們的專家認為——各大獨立預測機構也同意——眼前的瓶頸和物價漲勢，將隨著經濟持續復原而減緩。雖然今天的消費者物價報告也朝這個方向邁進，但我們會繼續小心觀察每個月的通膨報告，相信 Fed 會在必要時採取適當的行動。」

根據 Fed 利率預測點陣圖，官員共識是最快 2023 年升息，但由於近來物價加速上漲，有關 Fed 何時從量化寬鬆 (QE) 退場的辯論也日益白熱化。Fed 主席鮑爾多次表示，物價上漲是暫時現象。

設法緩解汽油價格漲勢、港口壅塞問題

拜登並強調白宮持續進行的種種措施，例如呼籲石油輸出國組織 (OPEC) 盡快增產。他周三表示，隨著全球經濟復甦，OPEC 應該改變疫情期間的減產措施，替消費者降低價格。

美國汽油價格比去年同期上漲約 50%，拜登表示，已經注意到本土汽油市場可能存在的反競爭行為，並指示聯邦貿易委員會 (FTC) 調查「油價和汽油成本之間的差異」。他擔心，汽油價格上漲擠壓到一般家庭的開銷。

為了減輕美國各大港口的壅塞問題，白宮也正在加強港口營運商、船運公司、工會、卡車公司、鐵路等相關產業之間的協調和溝通。

由於美國洛杉磯港和長灘港貨運量激增，鐵路營運商聯合太平洋 (Union Pacific)7 月曾暫時中斷兩個港口的貨櫃運輸，透過停駛疏緩芝加哥附近的壅塞情形。