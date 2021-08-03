華爾街：美股將面臨10%-15%修正 中概股值得抄底

當標普 500 指數、那斯達克指數和 CBOE 波動率指數 (VIX) 同時上漲時，BTIG 首席股票和衍生性商品策略師 Julian Emanuel 示警，這往往是大盤陷入 10% 至 15% 修正的前兆。

Emanuel 周一 (2 日) 表示：「這樣的模式要回溯至 2018 年初，當出現此跡象，基本上離修正還有幾周的時間。最近一次發生是去年 9 月，我們認為歷史會重蹈覆轍。」

Emanuel 認為，看跌趨勢已經持續幾個月，未來可能會修正至 4000 點。周一標普 500 指數下跌 0.18% 至 4387.16 點，今年迄今已上漲約 17%。

Emanuel 表示，隨著市場對 Delta 變種病毒的隱憂加劇，讓股市在季節性疲軟時期陷入更危險的處境，他並預料，經濟成長可能稍微放慢一些。

不過，Emanuel 不改長期看多股市的觀點，認為近期的震盪仍是健康的，這會為市場帶來關鍵的洗牌。他表示，目前市場主流股過於集中在權值股和科技股上。

Emanuel 補充說：「這些股票現有估值和迄今的漲幅，顯示他們實際上很脆弱，尤其考量到中國企業的投資潛力。」

儘管 Emanuel 對投資在中國曝險的公司抱持保留態度，但他不會完全忽視這些企業。他認為：「投資中國公司是個大膽的想法，尤其是選擇權市場，近期釋出近乎恐慌的資訊，於疫情爆發期間的低谷相似。」

中國政府正打擊在美國上市的中國股票，摩根士丹利亞洲區經濟學家羅奇 (Stephen Roach) 示警，這些行動象徵早期的冷戰階段。不過，Emanuel 認為，中國仍可能值得投資者進行豪賭，相對於美國企業而言，這些股票正於 25 年來最低水準。

Emanuel 說：「中國市場的反向走勢看起來很有趣，那裡肯定有機會，事實上，這機會可能是以犧牲這些在那斯達克上市的中國股票作為代價，這些股票近幾個月來表現優異。」