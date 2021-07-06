三大需求Q3可望延續多頭盛宴 惟進入選股試煉期

日盛投信今 (6) 日舉行第 3 季投資展望線上記者會指出，資金水面續漲，基本面可望接棒，但波動也將逐漸升溫；各國拚解封之餘，變種病毒將是風險所在，政策緊縮勢必停聽看，因此預期美中台股市、價值投資及科技產業三大需求將造就股市盛宴持續，惟市場輪動之下，投資難度也將增加，後續選股功力可望展現投資價值。

日盛投信投資研究團隊表示，大方向的資產配置仍將呈現股優於債的行情，而投資主題建議聚焦：(1) 殖利率攀升階段「價值投資」，其中美國 REITs 等價值型標的具備相當好的落後補漲空間；(2) 全球新科技需求殷切、甚至國際綠能的共識亦少不了科技題材，在此身為科技要角的台股以及智能車產業都是不可忽視的投資焦點。

日盛投信投資研究團隊表示，聯準會、歐洲央行、日本央行等為降低疫情的衝擊，持續注入大量流動性支持經濟，三大央行資產負債表規模已超過 23 兆美元，推升全球各股票市場屢創新高；最新三大央行最新貨幣政策會議結果，皆維持寬鬆政策基調不變，未來仍有利於風險性資產表現。即便如此，第三季市場焦點難免鎖定在聯準會量化寬鬆退場計畫 (QE Tapering)，利率風險將造成波動度增加。

原則上，美國聯準會將在 2021 下半年開始討論，並暗示削減購債的相關議題，2022 年初開始削減購債規模，並預計此後每月購債規模將削減 150 億美元，且於一年後、即 2023 年初完全停止購債；此後，聯準會將觀望一至兩季，視削減購債的影響後，或於 2023 年中開始考慮升息議題。上述的討論將造成美國公債殖利率進入彈升階段，促使股優於債表現，尤其價值型投資在公債彈升期較具表現，當中包括 REITs 及新興市場標的將進入補漲行列

此外，日盛投信投資研究團隊指出，全球經濟重啟題材將是投資機會所在，追本溯源可關注疫苗施打比率，目前美、歐國家與中國疫苗覆蓋率較高，甚至美國將在 2021 下半年達成全人口免疫狀態，因此經濟可望優先重啟並支撐全球消費需求成長，外銷至相關國家的企業，例如：台股可望直接受惠。

長期趨勢的部分，則可順應美中等國政策發展的共同需求—「新科技」，包括近年熱門的綠能主題亦不跳脫科技題材焦點，換言之，減碳、碳中和之綠能相關政策將逐步禁售燃油車，促使智能車科技不斷升級，造就背後科技供應鏈長期受惠。

針對第 3 季投資配置，日盛投信投資研究團隊分析，股優於債的前提下，投資人不妨增加主動型股票或 REITs 基金配置、掌握類股輪動下的選股優勢，而加碼標的可聚焦美股、台股、陸股的趨勢題材，包括價值投資的美國醫療保健 REITS，以及科技需求殷切的全球智能車與台股半導體等，都是掌握第三季股市盛宴的好選擇。