萬八曇花一現 台股湧賣壓翻黑小跌6點收17913點

美股因國慶假期休市，台股今 (6) 日成功叩關萬八，一度攻抵 18008.37 點，續創歷史新高，資金快速輪動，再度由電子轉進航運股，陽明出關後強勢登漲停，但隨著高檔賣壓出籠後，指數拉回平盤附近震盪，終場小跌 6.26 點，收在 17913.07 點，成交值 6000.05 億元。

陽明今日「解封」再度匯集人氣，直接衝上漲停價 216.5 元，再創史上新高，長榮跟進漲勢，勁揚逾 3%，收 224 元，同寫新高，貨櫃雙雄躍居台股二大人氣王；萬海一度大漲 7%，但午盤後遭摜壓，翻黑下挫約 2%，失守 300 元關卡；四維航仍亮燈漲停，台船、亞航等漲勢也不俗。整體運輸類股成交比重占大盤 48%。

今日資金再度從電子股撤出，台積電開高震盪，一路在平盤附近遊走，終場小漲收 592 元；大立光法說會 8 日登場，雖然公司認為 7 月拉貨動能會比 6 月好，但外資看法分歧，大立光股價開高走低，於平盤下方整理，終場跌近 1%，收 3100 元；聯發科一度漲逾 2%、最高達 940 元，填息率約 54%，終場小漲收 922 元。

鋼鐵人今日休兵，除了千興仍亮燈漲停外，燁輝、燁興、春雨、志聯、新鋼等多檔跌勢都相當重，中鋼則小跌以 39.7 元作收。玻璃陶瓷類股今日獲買盤青睞，由台玻領軍攻上漲停 40.25 元，創 10 年新高，冠軍同步噴漲停。

觀察盤面焦點個股，本土電商龍頭富邦媒昨天受大股東東元集團賣股影響，股價重挫至 1470 元，今日股價回神，強攻漲停，收 1615 元。台微體考量新藥長期發展，將併入森投資子公司，預計今年 10 月 8 日下櫃，獲得法人肯定，今日股價跳空漲停，收 91.8 元，盤中逾萬張委買高掛。