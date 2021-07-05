信用卡促刷主打防疫訴求 祭高額回饋搶卡友

信用卡促銷也打防疫訴求，銀行陸續祭出自動加值與網購回饋，其中兆豐銀行提供指定卡別自動加值 10% 回饋，彰銀則提供網購指定消費現金回饋。

兆豐銀行宣布，今年底前首次申辦兆豐「e 秒 Happy 卡」，當月刷卡消費滿千元，即可享有自動加值 10% 回饋，每人每月最高可獲 100 元，等於每個月都能享有 2 次自動加值打 9 折的優惠。

另外，刷 Happy 卡滿 3000 元也能享有自動分 3 期 0 利率的優惠，若是想上網添購生活用品，國內外所有網購不限金額還能獲得 2.5% 現金回饋，甚至是等疫情解封後，還可在指定 9 大旅遊平台享有網購 5% 現金回饋，相當值得精打細算的民眾入手。

彰銀新推出的「My 購卡」，提供不限通路網購國內 4%、國外 5% 的回饋，更加碼每週六、日在指定影音串流、遊戲、美食外送和電商購物等四大數位通路最高 11% 的現金回饋。

事實上，這波疫情也推升線上消費成長，根據最新調查顯示，2020 年台灣平均每人每月網購消費金額 3217 元，與前年相比成長近 20%、而從聯卡中心餐飲外送大數據、NCC 串流調查皆可發現，消費者宅在家追劇、玩遊戲及叫外送已成為現今低接觸時代下最夯趨勢。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，疫情期間推出自動加值優惠活動，正好能讓民眾減少觸碰現金，鼓勵防疫零接觸，只要首次辦卡成功，每個月刷滿 1000 元，當月就能獲得 2 次的自動加值 10% 回饋，今年 12 月底前每個月都有優惠。