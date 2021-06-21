本週操盤筆記：鮑爾聽證、美5月PCE、主要經濟體PMI

本週重點國際財經大事包括：鮑爾國會聽證、美國 5 月 PCE 通膨率、主要經濟體公布 Markit PMI，其中市場最為關注鮑爾國會聽證。

本週操盤筆記 (0621-0621)

1. 鮑爾國會聽證：

台北時間週三 (23 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將前往國會聽證，對當前新冠疫情及美國經濟前景發表談話。

Fed 先前曾在 6 月利率會議上強調，啟動縮減購債 (Taper) 將需要見到美國經濟進一步取得「實質性進展」的證明，故市場關注，鮑爾是否將在本次國會聽證上，給予更多美國經濟前景的說法。

2. 美國 5 月 PCE 通膨率：

週五 (25 日) 美國將公布 Fed 「最關注之通膨指標」PCE 通膨與核心 PCE 通膨率，市場預期，美國 5 月核心 PCE 年增率將飆破 3.5%，估計續創 30 年來新高。

3. 主要經濟體公布 Markit PMI：

本週包括美國、歐元區、德國、法國、英國、日本皆將公布 6 月 Markit 製造業 PMI、服務業 PMI 初值，市場尤其關注美國、歐元區發展。

市場預期，美國 6 月 Markit 製造業將小幅降至 61.5，估略低於前值 62.1，但仍距離 50 景氣分水線甚遠，維持著高景氣擴張。