拜登力推基建法案 原料短缺、產能未到位成最大挑戰

《彭博》周五 (4 日) 報導，有經濟學家認為，相較於國會協商共識，美國總統拜登 (Joe Biden) 在推動基建法案所面臨的最大挑戰，恐在於原料短缺和企業產能未能到位。

拜登周三 (2 日) 就基建法案，與參議院共和黨談判代表進行協商未果，雙方同意今日再度舉行會談，儘管兩黨對於基建法案規模及範圍存在分歧，但有共和黨議員預計雙方終將達成共識。

部分經濟學家和業內人士認為，考慮鋼鐵、水泥等原物料以及人力短缺情況，負責建造橋樑、鋪設道路、管線的公司恐怕還沒準備好滿足基建法案的需求。

企業績效管理平台 Briq 執行長 Bassem Hamdy 稱道：「建築業已存在人力短缺問題，不能就這樣將數兆美元的核彈投向它們，沒有人力要怎麼實現計畫？」

美國製造業、建築業勞動力人口仍低於 2020 年初高位 (圖：Bloomberg)

Hamdy 表示，雖然許多建築公司對於基建計畫感到興奮，但它們並沒有採取實際行動招募人力，鋼鐵供應商也無法充分供應來滿足市場需求。

原物料諮詢公司 CRU Group 指出，在基建法案推行的前 5 年，每年預計增加 5％或 500 萬噸的鋼鐵需求，但彭博分析師 Andrew Cosgrove 指出，2022 年底前，上線產能僅達每年約 460 萬噸。

另一方面，疫情期間美國興起一波房屋裝修熱潮，因營建需求大增，木材嚴重供不應求。

NAHB 首席執行長 Jerry Howard 表示，基建法案將對鋼鐵在內等建材產生龐大需求，打壓其他類型住宅的的供應能力，但又必須增加產出，在所有生產要素都短缺之下，我們很難進行作業。

巴克萊 (Barclays Plc) 美國經濟學家 Michael Gapen 認為，延後推行基建法案也許會帶來好處，包含緩解當前的供應鏈吃緊問題，一旦過早通過基建法案，在無法充分取得原物料及人力的情況下，只會加劇市場摩擦。

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