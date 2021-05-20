鐵礦砂、銅、油和小麥跌成一片 大宗商品驚人漲勢暫時休息？

近來大漲的能源、工業金屬和農作物周三 (19 日) 幾乎全數走低，一方面是被美股和加密貨幣暴跌拖累，同時也反映通膨升溫的和中國需求是否穩健的疑慮，讓交易員對大宗商品的「超級周期」前景保持謹慎。

倫敦金屬交易所 (LME) 的銅 3 個月期貨一度挫跌 4.1% 至每噸 9977.5 美元，是 3 月 4 日來最低，鋅從將近三年收盤高點下滑，鋁、錫等工業金屬多下跌。

新加坡交易的鐵礦砂期貨止住兩日漲勢，下跌 4.2% 至每噸 205.10 美元，大連交易所的鐵礦砂期貨也跌 4%。

西德州原油期貨盤中跌幅深達 5.4%，是逾六周以來最大盤中跌幅。天然氣期貨一度跌 2.4%，汽油跌 4.3%。

農作物普遍走低，芝加哥期貨委員會 (CBOT) 的小麥期貨重挫 3.8% 至將近一個月低點。

通貨膨脹如果升得過快過猛，可能促使央行緊縮貨幣刺激，打擊大宗商品上漲的動能。此外，中國呼籲加強監管原物料市場，保護消費者不因價格飆漲受傷，打壓中國對原物料的需求前景。

德國商業銀行分析師 Daniel Briesemann 說：「對通膨升高的擔憂今天似乎占上風，這種顧慮可能威脅到全球經濟復甦，甚至使其脫軌。此一規避風險的心態，也可以從股市下跌中得見。」

原物料成本上漲影響深遠，舉例來說，雖然雞肉需求強勁，但美國第三大雞肉生產商 Sanderson Farms 卻表示可能因為鋼鐵等建材價格高昂，取消增設加工產線的計畫。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和洲際交易所 (ICE) 的資料顯示，由於原物料價格居高不下，基金經理人已經開始削減多頭部位，是五周來首見。