李克強重申抑制商品價格決心 鐵礦砂跌破200美元 原物料類股多頭受挫

中國國務院總理李克強周四 (20 日) 重申對大宗商品價格控制的決心，並推動政策遏止價格不合理上漲，打壓原物料行情，加上通膨隱憂加劇，鐵礦砂價格回落至每噸 200 美元以下，能源等其他商品也走跌。

李克強在國務院常務會議上表示，部分大宗商品價格持續上漲，要高度重視商品價格攀升帶來的不利影響，貫徹中央、國務院部署，按照精準調控要求，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲。

李克強表示，將落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策，促進增加國內市場供應。

此外，中國還要加強期、現貨市場監管，適時採取針對性措施，糾察異常交易和惡意炒作行為。依法嚴厲查壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格等行為。

消息傳出後，新加坡交易的鐵礦砂期貨下跌 4.4% 至每噸 197.25 美元，跌幅一度達到 6.7%。鐵礦砂期貨曾在 5 月初創下 233.75 美元歷史高點。

花旗分析師 Paul McTaggart 表示，大宗商品價格高漲現在已成為中國的隱憂，當局似乎有可能在今年晚些時候出手管制鋼鐵生產。

相關個股也受波及，中國石油跌 3% 以上，兗州煤業大跌 8.37%，此外，澳洲礦商必和必拓 (BHP Group)、南韓鋼鐵商浦項製鐵(Posco) 跌幅都超過 4% 。中國鐵礦石期貨則下挫 6.5%，煉焦煤期貨下滑 7.5%。

KeyBanc Capital Markets 分析師 Philip Gibbs 表示，商品通膨已促使中國今年透過政策讓信貸成長大幅降溫，並開始採取非貨幣政策抑制營建業資本支出的成長。營建業資本支出通常是原材料需求主要驅動力之一，此消息意味著原物料類股正出現看跌訊號。