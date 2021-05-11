美國玉米生產前景看好 農產品期貨普遍下挫

美國玉米期貨周二 (11 日) 下跌近 1%，因對全球供應的擔憂得到緩解，美國農作物前景看好。

農產品期貨上周普遍創下多年高點，但在周三美國農業部將發表《世界農業供需估算 (WASDE)》前，正因最新數據報告而由高點回落。

芝加哥期貨交易所 (CBOT) 交投最活躍的玉米期貨，周一收盤已跌 2.8%，至格林威治時間周二 0124，再下跌 0.8%，至每蒲式耳 7.055 美元。玉米在上周創下 8 年高點，至每蒲式耳 7.3425 美元。

黃豆跌 0.4%，至每蒲式耳 15.8025 美元，上一交易日下跌 0.1%。上周黃豆觸及 2012 年 10 月高點，每蒲式耳 15.9950 美元。

小麥期貨挫 0.9%，至每蒲式耳 7.2425 美元，上一交易日下跌 4.1%。

澳洲聯邦銀行農業戰略主管 Tobin Gorey 表示，5 月的 WASDE 一直是市場的重要報告，因為它關係美國農業部預期的全球思路，這些估計可能會改變市場的想法。

美國農業部說，截至周日，美國農民已播種了他們預期的玉米種植面積的 67%，這一數字符合分析師預期。

在周一盤後，農業部表示，玉米播種進度從一周前的 46％上升，並且遠高於 5 年平均水準 52%。

不過，由於巴西減產預期，使玉米價格跌幅受限。巴西農業綜合企業諮詢公司 AgRural 周一表示，由於 5 月第一周持續的乾旱加劇，因此下調第二季的玉米產量預估。