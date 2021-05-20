拚電池自製！福特汽車傳將與SK Innovation聯手 成立電池合資公司

路透引述知情人士報導，福特汽車將與南韓 SK Innovation 成立合資公司，生產可重複充電的電動車電池，雙方預定周四 (20 日) 公布簽署瞭解備忘錄 (MOU)。

福特預定美東時間周四上午 9 點召開會議「更新福特電池的進展」，但拒絕進一步評論合作消息，僅表示 SK 是珍貴的供應商。SK Innovation 以客戶保密為由拒絕評論。

知情人士說，SK Innovation 上個月同意支付 18 億美元就 LG Energy Solution 提出竊取商業機密指控達成和解，之後雙方成立加快討論成立合資公司。這起訴訟原本會會影響到 SK Innovation 喬治亞州工廠，該廠尚在興建中，將供貨給福特和福斯。

福特 (F-US) 與 SK 合作，將能和通用 (GM-US) 與 LG Energy Solution 的合資公司較勁。

SK Innovation 的喬治亞州工廠預定今年稍晚完工，正在不遠處蓋第二座工廠，預定 2023 年開始生產電池。而通用及 LG Energy Solution 的合資公司正在俄亥俄州和田納西州建廠。

SK Innovation 在美國、匈牙利、中國和南韓都設有電池產線，電池年產能約 40 兆瓦時 (GWh)，該公司希望產能到 2025 年能提高到 125GWh，可滿足約 180 萬輛電動車需求。

美國總統拜登周二在福特密西根工廠宣傳 1740 億美元的電動車計畫，希望透過政府獎勵帶動電池生產，並提到拜登政府是促進福特與 SK 結盟的功臣之一。

南韓總統文在寅將於周四抵達華盛頓展開訪美四日行程，也將造訪 SK 的喬治亞州工廠。拜登政府希望透過福特和 SK 成立合資公司一事，凸顯美韓在電動車發展的密切關係。