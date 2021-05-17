本週操盤筆記：Fed 4月會議紀要、美股財報尾聲、美國製造業PMI

本週重點國際財經大事包括：Fed 4 月利率會議紀要、美股財報尾聲、美國製造業 PMI、多位 Fed 票委發表談話，其中市場最為關注 Fed 4 月利率會議紀要。

本週操盤筆記 (0517-0521)

1.Fed 4 月利率會議紀要：

週四 (20 日) 聯準會 (Fed) 將公布 4 月利率會議紀要，市場聚焦 Fed 對於未來的通膨看法，期待藉以判斷 Fed 的縮減購債路徑。

Fed 主席鮑爾在 4 月利率會議上表示，目前美國的通膨壓力確實有所上升，但只是暫時性現象，而美國經濟未來走向仍要視疫情發展路徑而定，包括疫苗進展，因為這場公衛危機仍持續抑制經濟，並對經濟前景構成風險。

2. 美股財報尾聲：

本週美股財報發布將接近尾聲，重點個股包括沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US)、梅西百貨 (M-US)、家得寶 (HD-US)、百度 (BIDU-US)、電商巨頭 Sea (SEA-US)、應用材料 (AMAT-US)、思科 (CISO-US) 等。

據 FactSet 數據顯示，截至上週五 (14 日) 止，S&P 500 已有 91% 公司公布財報，其中 86% 每股盈餘 (EPS) 是超越市場預期，創下自 2008 年 FactSet 開始追蹤此數據以來新高。

3. 美國製造業 PMI：

本週已開發國家包括法國、德國、歐元區、英國、日本、美國等，皆將公布 5 月 Markit 製造業、服務業 PMI 初值。

市場聚焦關注美國製造業 PMI，目前市場預期美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值將升至 60.8，超過 4 月的 60.5，顯示當前美國經濟的擴張腳步無虞。

4. 多位 Fed 票委發表談話：

本週多位 FOMC 票委將發表談話，包括 Fed 副主席克里拉達、亞特蘭大 Fed 主席波斯提、紐約 Fed 主席威廉斯等人，市場聚焦票委們對於美國通膨、經濟前景之看法。