通膨憂慮使美股下跌 專家：這些大型科技股買點浮現

據報導，資產管理公司 Applied Finance Capital Management 聯合創辦人 Rafael Resendes 表示，儘管通膨憂慮使得美股近日下挫，但是他看到了一些大型科技股的買點浮現。

Resendes 說道：「價值被低估的高品質公司目前出現超級特賣。」點名科技巨頭蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US)、連鎖超市沃爾瑪 (WMT-US) 和連鎖速食店麥當勞 (MCD-US)。

而 Resendes 所點名的科技股今年迄今表現參差不齊。截止週三，蘋果股價跌幅約為 7.5%，微軟上漲了 7.5%，臉書則上漲了 10.8%。

Resendes 表示，他不會追求那些基於財務指標而看似便宜的公司，他會把研發視為一種投資，而不是按照傳統會計準則所認為的費用。

美股在本週走跌，那斯達克綜合指數在本週的跌幅為 2.67%，超過標準普爾 500 指數跌幅的 2.14% 和道瓊工業平均指數跌幅的 1.99%。不過，Resendes 認為，儘管許多投資者越來越擔心科技股估值過高，但他認為這些類股還有很大的發展空間。

他指出，依據他的模型顯示，成長股今年已經開始展現出吸引力。不過他強調，自己對於成長股或是價值股並沒有特別的偏好，只是一直在尋找被低估的個股。「我們可能與絕大多數人不同，因為我們認為價值股不一定具有吸引力。」Resendes 說道。

在 2021 年，成長股持續落後於價值股。據 FactSet 的數據顯示，截至週三 (12 日)，羅素 1000 成長指數今年迄今僅上漲 1.4%，而羅素 1000 價值指數則上漲了 14.1%。