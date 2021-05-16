油品短缺危機暫解 Colonial Pipeline：已恢復正常運作

Colonial Pipeline 周六 (15 日) 表示，其所有系統都恢復「正常運作」，包括一周前因勒索攻擊而關閉的管道，過去幾天在擔心短缺的情況下，導致了汽油搶購。

Colonial 管道從墨西哥灣沿岸延伸，供應美國東岸近一半的汽油和柴油。

Colonial Pipeline 周六發表推文稱，公司約自 12 日下午 5 點開始重啟，目前系統已經恢復正常運作，每小時供應數百萬加侖提供的油品進入市場。

(圖取自推特)

Colonial 還表示，他們已經對其 IT 和網路安全進行了「有意義的」投資，將會繼續把安全和系統完整性放在第一位。

FBI 對網路攻擊進行了調查，並認為東歐駭客組織 DarkSide 負有責任。有報導稱，雖然 Colonial Pipeline 最初表示不會支付贖金，但最終支付 500 萬美元的加密貨幣，但由於駭客提供的解密軟體速度過慢，公司仍靠重啟備份系統來恢復運作。

之前由於管道被迫關閉，導致汽油短缺及民眾囤積，本周維吉尼亞州汽油價格達到每加侖 6.99 美元。

GasBuddy 數據顯示，周六下午，華盛頓特區約 80% 的加油站仍處於無油狀態，較周五晚些時候的 88% 有所改善。北卡羅萊納和維吉尼亞州的短缺情況也有所緩解，而喬治亞州的短缺情況保持不變。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，與此同時，美國汽油需求較前一周下降了 12.6%，這可能是由於管道關閉後恐慌性購買有所緩解。

美國總統拜登指出，根據 FBI 評估，沒有跡象表明俄羅斯政府捲入此事，但他仍向俄羅斯施加了應對勒索軟體攻擊的壓力。他表示，美國確實有充分的理由相信，進行襲擊的罪犯是住在俄羅斯，那是襲擊的來源。