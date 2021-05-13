通膨助漲美元走勢 人民幣中間價大貶逾350基點

受到美國 CPI 創下約 14 年新高，美債殖利率直逼 1.7% 大關，帶動美元指數急拉，導致週四 (13 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 354 基點，報 1 美元兌 6.4612 人民幣，結束連續三個交易日調升的動作。

美國公佈 4 月份物價指數顯示，美國 4 月份 CPI 年增 4.2%，創下 2008 年 9 月來新高。分析師指出美國公布的通膨數據令市場十分驚訝，大家都知道基期效應將使美國通膨增溫，但這幅度已經超出預期，這連帶拉抬美元走勢。此外美國通膨過高將考驗 FOMC 是否有決心維持之前一貫鴿派的看法。

在通膨數據公布後，美國貨幣市場認為聯準會到 2022 年 12 月升息 25 基點的機率為 100%，而在 CPI 數據公佈前為 88%。

而美國 10 年期公債殖利率則上漲 7 個基點達 1.698%，創 4 月 14 日以來最高水準。受到普遍關注的 2 年期和 10 年期公債殖利率利差則擴大至 149 基點，創五月以來新高，但仍保持在 3 月底創下的 2015 年以來最高點 162 基點之下。同時美元指數也急升 0.6%，來到 90.76，逼近 91 關卡。



不過在人民幣前一日走貶後，離岸人民幣匯率今日止貶回穩，早盤維持在小升的格局，截至上午 9:42 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4508 人民幣，升值 44 基點，升幅 0.07%。