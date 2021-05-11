人氣低迷 港股第二季EFT出現資金出走潮

進入到第二季後，受到港股自第一季高點下滑的影響，追蹤港股指數 ETF 的資金流越來越明顯。截至上週五收盤，第二季前成立的 15 檔港股 ETF 合計單位數達 174.91 億單位，較 3 月低下滑 13 億單位，第二季以來縮水 6.9%。

而其中如 500 ETF 滬港深、互聯網 50 ETF 等縮水幅度更大，均在 10% 以上。此外港股通 50 ETF 最新單位數為 60.17 億份，與 3 月 31 日相比減少 5.66 億單位。同時多檔港股 ETF 基金的單位數已經連續 10 多個交易日賣超，顯示資金出逃的跡象。

於香港交易的 ETF 出現資金外流情況，與港股表現息息相關。由於農曆春假後，隨著全球經濟的復甦，美國 10 年期公債殖利率上揚，引發市場對於全球流動性緊縮的擔憂，導致港股出現一波修正。

進入到第二季港股沒有新的吸引投資人進入市場的誘因，中國反壟斷的大旗影響科技類股走勢，甚至香港政府還祭出上調印花稅的政策，更使得投資人退避三舍。而在來到 5 月份後，雖然港股止跌回升，但仍維持震盪格局，漲幅也比美股落後。

整體而言第二季的港股挑戰較多，包括內在環境面臨著貨幣政策漸漸緊縮、監管趨嚴的政策環境、實質利率上升對估值和獲利形成雙重壓力，以及外在環境面臨著美國潛在加稅對高估值美股造成壓力，進而影響港股表現。

不過仍有法人看好後市港股發展，華夏基金表示看好港股市場投資機會。隨著中概股回歸，香港市場的股票結構已經發生巨大的變化，以網科為代表的新經濟資產將成為南向資金追捧的選擇，也將成為港股長期投資的主題之一。

上投摩根則認為，港股真正的價值是在 A 股相對稀少的新興產業的績優股上，如網科、生技、新興消費產業等，而且未來會有更多的新興產業公司選擇在港股上市，這將進一步為港股注入新動能。

