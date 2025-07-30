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〈陸港盤後〉美中關稅談判懸而未決 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電


中國股市三大指數周三（30 日）收盤漲跌互見，美中高層周二結束貿易會談，未如外界預料宣布延長關稅暫緩措施，美國總統川普將在聽取簡報後做出最終決定，市場高度關注美中 8 月 12 日是否恢復高關稅措施。

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美中關稅談判懸而未決，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤漲 0.17% 報 3,615.72 點，深證成指跌 0.77% 報 11,203.03 點，創業板指跌 1.62% 報 2,367.68 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8713 兆元。


券商、有色、汽車、房地產類股走低，旅遊、石油、影視、乳業股拉升，海洋經濟、創新藥概念股活躍。

香港恆生指數周三收盤跌 1.36%，報 25,176.93 點，恆生科技指數大跌 2.72%，報 5,490.76 點。

美中兩國周二在瑞典斯德哥爾摩結束第三輪會談，仍未就延長關稅暫停協議達成共識。

據《新華社》報導，美中雙方已同意延長美方 24% 「對等關稅」與中方反制措施各 90 天。不過，美方強調，任何延長協議必須獲川普批准。

美國財政部長貝森特不滿中方提前公布結果，批評中方「操之過急」。

貝森特受訪時表示：「川普總統對所有貿易協議都擁有最終決定權，這次關稅戰休兵也不例外。」

美國貿易代表格里爾稱，談判代表團將返美向川普簡報，屆時川普將決定是否延長關稅暫停措施。

川普同日在「空軍 1 號」上受訪時說，他已經跟貝森特通話，美中會談「進展良好」，他周三聽取完整簡報後，將決定是否批准延長關稅暫停措施。

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美國中國關稅陸港盤後

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