香港4月PMI下滑至50.3 經濟前景預估創7年多來最高

週三 (5 日)IHS Markit 數據顯示，4 月份香港採購經理人指數(PMI) 為 50.3，3 月為 50.5，雖然整體 PMI 出現下滑，但經商環境連續三個月好轉，業務量重新成長，結束連續三年跌勢，經商情緒也是 7 年多來最樂觀，同時採購成本也急速上升。

IHS Markit 表示新冠病毒確診個案減少、防疫限制逐漸放寬，皆有利企業營運環境於第二季初好轉。最新 PMI 數據顯示，香港企業業務活動量三年多以來首度出現成長，而新接訂單量亦回復穩定。

IHS Markit 經濟部總監 Andrew Harker 指出，即使過去經驗顯示，情勢還可能迅速逆轉，但在疫情依然受到控制，並有更多人接種疫苗的預期下，香港企業對經濟前景創下 7 年多以來的最高信心。他並提到 IHS Markit 預測，2021 年香港 GDP 將有 4.4% 的成長。

(圖片: AFP)

PMI 各成份指數顯示，香港企業已連續 4 個月增聘勞工，職位創造率依然溫和，並略低於 3 月份水準。

整體新訂單量已經回穩，疫情雖有跡象改善，但仍對不少企業產生負面影響，並壓縮產出與新訂單量的成長幅度。



隨著接種疫苗的人數不斷上升，加上限制政策進一步鬆綁，因此企業期待疫情對營運的負面因素將可受到控制，並對未來 12 個月的業務前景抱有信心，樂觀度創 2014 年 2 月以來最高。

而採購成本則大幅上升，漲幅達 34 個月以來最高，員工成本亦上漲，但幅度不大。雖然整體投入成本以 3 年半的最高速度攀升，但企業於 4 月份反而調低產出的銷售價，但折扣幅度有限。受訪業者稱，為吸引客戶、加強競爭優勢而提供折扣。

