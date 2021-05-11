美團遭上海消保委約談 股價崩9%

美團 (3690-HK) 突然遭到上海市消保委約談，上海消保委認為美團在消費者權益保護方面有明顯的問題，需要摒棄只有流量的營運思考模式，不能憑藉市場地位提高費用，要維護消費者權益。美團股價在連跌九個交易日後，股價仍未止跌，今 (11) 日早盤一度重挫約 9%。

上海消保委直指美團的三大問題：第一取消訂單引發的退款、第二訂送餐、生鮮蔬菜配送不履約、第三則是網頁誤導消費者。

上海市消保委要求，美團在平台經營過程中要落實經營平台責任，包含改善頁面描述和服務規則、確實履行訂單義務、公平設置與平台商家的約定與收費、嚴格物流配送時效性，及對社區團購等新業務當中所遇到的消費者合法權益新問題要及時研究解決對策。

(圖片: AFP)

不過外界認為美團近三個交易日股價連續大跌之因，主要在於其創辦人王興的言論恐觸怒北京當局。王興在自己創立的「飯否」(類似 Twitter) 上寫到晚唐「焚書」古詩：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」，外界認為詩中的秦皇暗指目前北京當局。

由於風暴越演越烈，即便隔兩日王興出面澄清是意指阿里巴巴 (9988-HK) 的商業行為也無用，投資人擔心美團恐步上阿里巴巴後塵，導致股價出現連續性崩跌。而美團現在又遭到調查，更突顯出投資人的擔憂。

