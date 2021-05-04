供應鏈緊張 通膨壓力沉重 古根漢：歷史經驗頂多持續到年底

古根漢投資公司 (Guggenheim Investments) 的經濟學家認為，當今的木材價格飛漲，必需品、材料和勞動力的短缺可能不會持續太久，現階段的通膨壓力可能年底就會告終。

古根漢的經濟學家 Brian Smedley 等人周一 (3 日) 發布報告表示，目前從半導體到木材普遍都遭遇供應鏈中斷，加劇市場對通膨率上升的隱憂。隨著經濟重啟以及財政政策的推行，為消費提供強勁的動能，需求激增使供給更為混亂。

這些經濟學家預期某些關鍵原物料飛漲的價格將緩解。例如木材價格從幾個月前的每千板呎不到 200 美元飆升至 1200 美元以上，但今年稍後等到鋸木廠、工廠和製造商產能快速回升，漲勢就會趨緩。

Smedley 等人表示 ：「儘管這些供給問題可能是近期的挑戰，但這種類型的價格壓力通常是經濟反彈中的一種，是一次性價格調整，而不是那種會促使聯準會 (Fed) 出面的通膨。」

學者分析從 1980 年代以來歷次供應緊張的歷史數據發現，供需失衡對通膨的影響非常短暫。

1980 年以來供應鏈緊張下， ISM 製造業物價指數平均 & 去年至今走勢疊圖 (圖: 古根漢投資)

研究小組表示，製造業供應困境所引發的通膨多為短期現象，通膨壓力可能會隨著物價走高和疫情改善而在年底得到緩解。這可能意味著聯準會今年可能難以超越其 2% 的通膨目標，且沒有來自大型服務業的「持續性通膨壓力」。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周也不認為經濟某些部分出現通膨壓力，反而很大程度上是供應瓶頸和支出增加這類的「暫時性」因素。