富國銀行：大型科技股本月恐遭拋售 該轉向周期股了

富國銀行證券部門股票策略主管 Chris Harvey 認為，大型科技股最近的優異表現是一種「假象」，他建議投資人趕緊獲利了結，轉往對經濟敏感的周期股。

Harvey 表示，對經濟敏感的股票將取代成長股，成為市場的主要驅動力，這種強勁的輪動最早可能在本月發生。因此，過度布局大型科技股的投資人，應該賣出這些股票。

他指出，這麼說並不是討厭科技股，但一些高科技公司是高增長、高風險和高倍數的。

今年 4 月，以科技股為主的那斯達克指數上漲逾 7%，收於 13860.76 點，是連續第 6 個月上漲，距上周四創下的歷史高點，則下跌了 2.5%。

Harvey 認為，科技股近日的漲幅，部分歸功於 10 年期美債殖利率在過去 1 個月跌了近 6%，至 1.62%。但他預計，美債殖利率很快將會回升，下個月可能到達 2%。

Harvey 表示，美國剛開始一個非常積極的 GDP 周期，一個非常積極的復甦。「通常當你有成長，而且成長充足時，你不會想為科技股支付溢價，這就是我們現在的情況。」

他認為，投資人還未意識到，通貨膨脹將給大型科技股、成長型股票和整體市場帶來的麻煩。

Harvey 預計利用市場動盪來獲利，策略是瞄準那些能從通貨膨脹和經濟迅速復甦中獲利的股票。