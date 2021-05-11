印度疫情失控 恐使全球物資短缺進一步加劇

據報導，印度新冠肺炎疫情持續惡化，恐使該國的經濟復甦停滯不前，並且全球航運業、成衣、疫苗到金融服務恐怕都將因此受到衝擊。

根據聯合國世界貿易與發展會議的數據顯示，全球貨物貿易中約有 80% 由船隻載送，其中有許多船員來自印度。國際航運商會 (ICS) 秘書長 Guy Platten 指出，全球 170 萬名船員中，就有 20 萬多名來自印度。

「我們希望這種情況可以解決。否則，這可能導致嚴重的船員短缺，從而破壞全球供應鏈。」Platten 說道。此外，由於許多國家禁止印度航班，因此也很難將印度工人轉移到全球各地的港口並調換人員。

由於印度疫情的爆發，全球的疫苗接種行動也受到影響。該國是全球最大的疫苗生產商印度血清研究所 (SII) 的所在地。其強大的生產能力是該國成為新冠肺炎疫苗全球取得機制 (COVAX) 主要參與者的原因。

SII 去年同意為多達 92 個國家 / 地區生產多達 2 億支疫苗。但是，在印度疫情嚴峻的情況下，政府和 SII 已將重點從其他國家疫苗供應轉移到印度國內供應。

在成衣方面，印度是世界上最大的紡織品出口國之一，不過印度紡織業正為嚴重的勞動力短缺而苦苦掙扎。根據諮詢公司 Wazir Advisors 的數據，在主要的服裝生產中心德里和班加羅爾的確診病例數仍高，工人的曠工率高達 50%。對於當地製造商來說，員工的健康與安全已成為一個巨大的問題。

另外印度還是皮革和皮製品的主要全球出口國，也是僅次於中國的鞋類主要生產國，每年生產近 30 億雙鞋。去年，疫情給印度的皮革業造成了沉重打擊，而近期嚴峻的疫情更導致大規模停工和熟練員工短缺。

金融服務方面，由於受過良好教育且更低廉的勞動力吸引，許多大型銀行和會計事務所將大量訊息技術和運營工作外包給印度。數據顯示，該國有將近 440 萬人受僱於 IT 和業務流程管理。在疫情的衝擊下，相關印度員工的工作受到影響，部分公司正採取應對措施，包括將工作轉移到其他國家，鼓勵員工在家工作以及延長項目期限。