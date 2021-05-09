〈觀察〉通膨怪獸蠢蠢欲動 物價變化牽引央行升息時點

主計總處 6 日公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝上 2.09%，是 2018 年 5 月以來首次突破 2% 通膨警戒線，並預期 5 月 CPI 年增率也將高於 2%，儘管主計總處認為這是低基期的短期因素影響，不過，央行早在第一季理監事會議中開始談論通膨風險存在，一般認為，在景氣復甦的狀態下，央行不至於因此升息，但的確已牽動央行穩定物價的敏感神經。

主計總處日前說明，與主要國家相比，台灣 CPI 年增率並未偏高，且 4 月的數據主要反映具低基期的油料和娛樂服務費漲勢，影響 CPI 約 70-80%，5 月 CPI 可能也將高於 2%，但基期因素應會在第三季緩和。

然而，今年國際原物料價格紛紛飆漲，漲勢尚未見扭轉訊號。

近半年來，CRU 北美鋼鐵價格指數、布蘭特原油漲幅超過 80%，中國進口鐵礦石價格指數漲近 60%，遠東區乙烯漲近 50%、銅 (LME 現貨結算) 漲逾 40%，而棉花現貨大漲 30%，海運運價更不用說，不斷寫下歷史新猷。

整體來看，在原物料價格高漲時代下，塑化、鋼鐵、貴金屬、鐵礦砂甚至到下游等相關廠商已吹起漲價風，對各國的通膨展望勢必造成不小的壓力。

主計總處認為，美國聯準會今年通膨目標設在 2.4%，且歐美主要國家不會因短期 CPI 漲幅超過 2%，即採行政策調整。

的確，美國在迎來經濟復甦之際，不樂見因通膨令市場憂心 QE 收手的敏感議題產生，可觀察到，美國財政部長葉倫近來公開喊話，通膨若上揚，聯準會擁有應對工具，而美國白宮也表態，物價上漲是暫時現象，帶來的好處遠大過疑慮。

央行總裁楊金龍日前也曾說，全球開始有通膨的顧慮，需要一段時間來密切觀察，我國暫無通膨問題。

不過，從央行於第一季的理監事會議紀錄來看，央行理監事們認為雖目前我國無通膨風險，但要留意「預期通膨風險」，此次是罕見多位理事開始積極對通膨議題展開討論。

事實上，近來已有央行為打壓通膨開出升息第一槍，巴西央行宣布基準利率調高 3 碼，並預告 6 月將再升 3 碼。

整體來看，央行自第一季已將積極關注起通膨議題，儘管當時預測今年我國 CPI 和核心 CPI 年增率分別僅 1.07%、0.77%，距離通膨防線 2% 還有一大段距離，顯示台灣暫無升息的急迫性，但從主要央行開始討論通膨議題、甚至已有央行升息因應的之際，不排除第二季理監事會議後將再上修物價，可能進而牽動我國升息時點。