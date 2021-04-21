日本3月銷陸工具機訂單增加逾2倍、台灣多1倍 看好第2季表現

日本工具機產業 3 月來自中國市場的接單金額報 373 億日圓，是去年同期的 3.3 倍，為 3 年 4 個月以來最高水準，反映電動車增產以及基礎建設投資，使製造業對設備投資意願高漲。

根據日本工具機工業會 (JMTBA)20 日 (週二) 發布的 2021 年 3 月工具機接單金額 (終值)，進出口整體報 1278 億日圓、年增 65.1%，是 2019 年 3 月以來最高。在電動車、5G、資料中心等需求帶動下，與生產設備有關的工具機詢問度增加；全球性的基礎建設投資，也使建設機械用的油壓機器訂單暢旺。

與中國市場相關的工具機生產明顯恢復，產業用機器人大廠安川電機 (6506-JP) 的 3 月份全公司稼動率達 150%；在中國的工具機械及半導體製造裝置所使用的伺服馬達製造工廠的稼動率更高達 260%。

牧野工具機 (Makino)(6135-JP) 的 3 月接單量報 57 億日圓、年增 56%，為 2019 年 8 月以來最佳。出口訂單增加 96%，帶動了整體業績。有許多中國客戶詢問與電腦及 IT 設備相關的工具機。

來自北美與歐洲市場的工具機訂單，在 3 月也分別增加 32% 及 95%。背後的主要原因與汽車生產復甦有關。

全球的半導體市場活絡，來自台灣的工具機訂單達到 2.1 倍，南韓客戶的訂單量也增加 62%。大隈 (Okuma)(6103-JP) 表示，3 月有接到韓國的半導體設備用訂單，美國的汽車零件加工需求也增加。

日本國內的工具機需求也恢復成長，睽違 2 年 4 個月後轉增。三菱重工 3 月的工具機日本國內接單量增加 4 成。許多訂單與汽車模具加工、以及半導體相關的大型切削機有關。

JMTBA 的調查發現，27% 的工具機廠商認為今年第二季的接單表現會優於第一季，9.5% 認為會減少 。景氣判斷指數 (DI) 是正的 17.6。

然而當前半導體短缺，成為設備投資的風險。汽車業紛紛被迫減產，疫情發展也難以預測，如果經濟活動再度停滯，生產步調的復甦也有放緩的疑慮。