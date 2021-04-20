日本上年度筆電出貨量首度突破1000萬台 創新高紀錄

日本的筆記型電腦出貨量，在 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 首度突破 1 千萬台。與 2019 年度相比，年增 56.1% 至 1077 萬台。

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週二 (20 日) 發布最新統計數據，日本 2020 年度的筆記型電腦出貨量報 1077 萬台，創下該統計自 1990 年開始實施以來的新高紀錄，也是首度突破 1 千萬台大關。

背後原因與疫情所帶來的線上學習及遠距工作需求有關，還有日本政府將中小學生每人一台電子學習裝置的「GIGA School 構想」推前實施，都大幅帶動了筆記型電腦的需求。

不過在另一方面，日本筆記型電腦的平均單價在 2020 年度大約落在 6.9 萬日圓、年減 27%。這與日本政府的「GIGA School 構想」有很大關聯，由於該政策在每台電子學習裝置的補助上限為 4.5 萬日圓，各地方政府在採購時、也都選擇單價落在補助範圍內的產品。

另外在遠距工作的需求方面，企業為讓員工們有電腦使用而急著採購，還有平常不使用筆記型電腦的人們也買來使用，可滿足輕度使用者需求的筆電產品銷量增加。

桌上型電腦的表現方面，日本 2020 年度的桌機出貨金額大減 41.8% 至 1347 億日圓，平均單價約落在 10.3 萬日圓。來自公司行號的需求萎縮，不過一般家庭的需求量則出現增加。

日本 2020 年度的筆電與桌機合計出貨金額報年減 0.7% 至 8862 億日圓。

由於「GIGA School 構想」這個熱門題材已經告一段落，日本 2021 年度的電腦出貨量也勢必出現回落。根據研調公司 MM 總研 (MMRI) 執行董事中村成希的說法，他預估本年度日本的電腦出貨量將減少 3 成左右。而各家電腦廠商也急著開拓客群，瞄準高中生或尚未導入電腦設備的企業。