EMA稱血栓症狀罕見、疫苗利大於弊 嬌生將恢復歐洲供貨

歐洲藥品管理局 (EMA) 周二 (20 日) 表示，嬌生 (JNJ-US) 疫苗與罕見血栓可能有因果關係，認為嬌生應將標列風險警告，不過 EMA 重申該疫苗優點仍大於風險，嬌生也宣布恢復歐洲疫苗供貨。

EMA 表示， EMA 安全委員會 (PRAC) 在審查後認為，嬌生應在疫苗增加風險警示，醫療專業人員和接種疫苗的民眾應注意，在接種疫苗後三周內可能發生非常罕見的血栓，並伴隨血液中血小板低下的情況。

EMA 說，嬌生疫苗存在住院和死亡的風險，不過調查結果顯示，嚴重副作用案例仍非常罕見，對預防新冠肺炎方面總效益仍大於風險。

EMA 研究證據包括美國的 8 例嚴重血栓病例的報告，其中一例死亡。截至本月 7 日，美國已有超過 700 萬人接種嬌生疫苗。

本月初，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 建議各州出於謹慎考量應暫停使用嬌生疫苗。這迫使嬌生延後歐洲的交貨，不過 EMA 審查出爐後，嬌生周二表示將恢復疫苗出貨。

相較於輝瑞與 Moderna，只需施打單劑的嬌生疫苗具有一定優勢，該疫苗已於 3 月 11 日獲得歐盟批准。然而，目前各國如何看待 EMA 的審查結果仍有待觀察，法國已表明該疫苗施打族群為 55 歲以上的民眾。

除了嬌生以外，同樣以腺病毒做為病毒載體的阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗 3 月也出現罕見血栓病例，其中 18 例死亡，使十多個國家接種計畫一度喊停。

EMA 調查後宣布阿斯特捷利康疫苗仍安全有效，但疫苗和血栓症狀之間的關係仍不明朗，應標列警告。根據歐洲疾病預防和控制中心 (ECDC) 的數據，歐盟地區迄今已施打 1.03 億劑阿斯特捷利康疫苗。