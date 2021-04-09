分析師：黃金Q1寫4年來最差表現 但牛市周期並未結束

黃金期貨周四 (8 日) 收每盎司 1758.20 美元，為近 6 周高點，漲幅接近 1%，為本月最大的單日漲幅，一些分析師認為，不應該因今年第 1 季黃金走弱，就認為其牛市已經結束。

黃金期貨在 2020 年上漲近 25%，為 10 年來最大年度漲幅。不過卻在今年第 1 季下挫 9.5%，為 2016 年以來最差單季表現，與其他大宗商品整體上揚的趨勢背道而馳。

貴金屬交易商和精煉商 MKS 的機構和中央銀行銷售主管 Frederic Panizzutti 認為，黃金的牛市周期並未結束，金價在 2021 年中仍可能升至每盎司 2000 美元。

他表示，黃金過去一年的漲勢，建立在市場對疫情的所知不多。「人們不知道疫苗何時能問世、也不知道封鎖或跨境旅行限制將持續多久。在不確定的背景下，市場需要某種金融錨點和避風港，而黃金似乎就是答案。」

不過今年在美元走強的背景下，金價下挫，與此同時，美債殖利率走高，降低黃金的吸引力。

Panizzutti 指出，儘管如此，今年金價仍可能升至每盎司 2000 美元的水準，因為央行向全球經濟注入的大規模緊急刺激和補貼，導致了「非常顯著的貨幣擴張」，紙幣很可能隨著時間而貶值，並影響主要經濟體的購買力，而黃金將成為抵禦購買力減退的避險工具。

珀斯鑄幣廠全球黃金市場顧問 Kevin Rich 表示，自去年 3 月開始，至第 3 及第 4 季，美國和歐洲的黃金需求和價格都很強。相對地，亞洲黃金需求非常低。但隨著價格下跌及西方需求減弱，情況已經逆轉，亞洲市場已經轉向溢價，需求強勁增長。

Rich 認為，如果股市轉弱，波動性上升，或者美國聯準會因為疫情減緩，而開始撤回支持，全球央行大規模支出的真正效果將會浮現。由於債務增加威脅美元貶值，這可能導致黃金上漲。